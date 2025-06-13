美中貿易戰 供應鏈武器化…攻守轉折點

外電媒體分析，在美國開啟以出口管制為貿易談判手段後，中國大陸接著仿效，今年貿易對峙象徵美中經濟到達新的轉折點：進入供應鏈武器化的新時代，勢必將增添全球企業營運變數。

美國總統川普重返白宮後，為逼迫中方進行貿易談判、提振美國製造業並縮減貿易逆差，過去幾個月對中國大陸實施前所未見的關稅與貿易管制，但在北京仿效川普打出稀土出口管制王牌後，就完全扭轉局面，美方過去幾個月來的強硬施壓，最終幾乎「回到原點」。

紐約時報分析，川普以出口管制為經濟磋商手段，而非國安理由，已開先例，未來中方也可能要求雙向讓步，最近的倫敦會談象徵美中經濟關係的轉折點。

彭博資訊指出，更令人憂心的是，中方是否會在雙方立場分歧的其他領域，再度動用這個手段，畢竟分散供應鏈須耗時多年，短期中方仍掌握稀土這張王牌。

華爾街日報（WSJ）指出，美中最新一輪貿易摩擦開啟了供應鏈武器化新時代，分析師認為這代表美中談判將愈來愈像冷戰時期的核武軍備管控，相互展現「經濟威攝力」，但大陸工業產能占上風，在汽車零組件、藥品原料、電子產品零組件等許多領域都擁有潛在「掐喉」能力。

經濟學人也認為，雙方未來更可能不斷祭出和解除各自的經濟武器，以牽制對方。