川普要片面設定關稅稅率 計劃未來兩周致函貿易夥伴

距離美國緩徵對等關稅的7月9日期限已不到一個月，總統川普和財長貝森特11日都透露，有意為展現談判誠意的貿易夥伴延長期限，但川普也表示，他計劃未來兩周致函貿易夥伴，片面設定關稅稅率，「要不接受，要不拉倒」。分析師認為，這番言論是要提高貿易談判的急迫性。

川普在華盛頓甘迺迪中心觀看表演之前表示，美國正與約15國進行貿易協商，包括南韓、日本及歐盟，他可能願意延長期限，以完成談判，「我們正在磋商協議條件」，「我們正和許多國家往來，它們都希望和我們達成協議」。但他也說，延長期限並非必要。

川普針對對等關稅最新說法

川普表示，美國未來幾周可能直接寄出信函給其他數十個國家，片面指定貿易協議條件，「到某個時候，我們就直接發信了。我想你們都懂，這就是協議，要不接受，要不拉倒」，「你不一定要接受，你也不一定要在美國做生意」。目前還不清楚川普是否會履行諾言，因為他過去常設定兩周的行動期限，但往往延後或根本沒下文。例如，他5月16日曾聲稱，將在未來兩到三周為貿易夥伴設定關稅稅率，但迄今美國唯一達成的僅有與英國的貿易框架，以及與中國大陸的關稅戰休兵協議。

貝森特11日出席聯邦眾議院聽證會時表示，美國有18個重要貿易夥伴，政府正致力於與這些國家達成協議。對於歐盟這類「真誠談判」的經濟體，高度可能延長談判期限，但若對方不想談，「我們也不會繼續」。這是首度有川普政府官員暗示，可能靈活調整既定期限。

澳洲國民銀行駐雪梨策略師卡特里爾（Rodrigo Catril）認為，川普最新放話可能是要提高貿易談判的急迫感。