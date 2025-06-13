盧特尼克透露倫敦會談細節 貝森特奇招…緩和談判氣氛

美國商務部長盧特尼克11日受訪時透露，美中倫敦會談期間，面對中方強力要求美方取消晶片出口管制，財政部長貝森特突然妙回，那麼美國也要中方的極音速（hypersonic）飛彈，暗示兩國都想控管敏感技術，緩和了雙方會談氣氛。

盧特尼克接受CNBC訪問，被問到目前美國對陸關稅是否不會再調整時，回應「你絕對可以這麼說」，暗示美方對陸關稅稅率將維持在55%。這55%關稅稅率主要包含對陸貨普徵30%關稅、以及對特定產品課徵的25%關稅。

他被問到為何倫敦談判會持續14個小時時，回答「嗯，中方一直希望我們移除出口管制，你知道，他們總是試圖移除我們的出口管制，接著貝森特說出整場協商我最喜歡的幾句話」，「他說，真的嗎？不，你們真的希望沒有出口管制？那好，我希望把你們兩枚最厲害的極音速飛彈帶回家，麻煩了，我能帶走嗎？」極音速飛彈是個敏感議題，美軍向來緊盯中國大陸先進武器研發進展。

盧特尼克說，接著會談氣氛就緩和了。他表示，顯然當時大家都沒料到貝森特會拋出極音速飛彈的提議，但「這招確實讓人卸下防備，我們高度尊重對方，這是正確的做法。沒有尖叫、咆哮等，我們彼此尊重，直搗議題核心，我們的領袖希望事情有好的結果。他們希望進展順利，我們確保任務達成」。

美中代表5月在瑞士日內瓦談判時，貝森特同樣出過奇招。他抓一把桌上的砂糖形容，這點份量就能殺死會議室裡所有人，接著再用手指抓起更多糖，表明這個量能殺死全日內瓦的人，妙喻芬太尼的危害。

盧特尼克也被問到，針對美國對陸晶片出口管制作為談判工具，美方底線為何時，回答說「我們顯然正與中國在人工智慧（AI）比賽中競爭，所以我們不會就這樣把我們最好的晶片給他們」，中方想要這些晶片，「問了20次、30次」，美方總是說不。