聽新聞
0:00 / 0:00
還有變數？首任商務部長唱反調 曝「美中談判內幕」：只是半成品
曾在川普第一任期擔任商務部長的羅斯表示，美中貿易協議的進展有限、目前尚未完成，公然反駁川普宣稱協議已大功告成的說法。
Business Insider報導，羅斯說，美中雙方只達成範圍相對「有限」的協議，大多聚焦於雙邊的出口管制，「與全面協議相去甚遠」，「頂多只是重申數周前自認已談妥的協議」。
羅斯說，這項協議未能涵蓋智慧財產權等重要議題，因此要宣稱勝利言之過早，「我們上次與中方進行談判，談判人員答應某些事，但呈報給習主席後，習近平卻未首肯的情況並不罕見。」
至於中國大陸以外的國家，羅斯表示，美國至少要在7月9日、也就是對75國緩徵關稅期限屆期前，與重要貿易夥伴至少達成幾項協議，「我想此舉能協助消除股市的不確定性，因為這將開始指明方向，證實這些問題有解決之道」。
他說，無論從債市與股市的角度出發，達成貿易協議都是當務之急。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言