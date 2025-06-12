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還有變數？首任商務部長唱反調 曝「美中談判內幕」：只是半成品

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
前川普政府商務部長羅斯說，美中目前的協議頂多只是半成品。路透
前川普政府商務部長羅斯說，美中目前的協議頂多只是半成品。路透

曾在川普第一任期擔任商務部長的羅斯表示，美中貿易協議的進展有限、目前尚未完成，公然反駁川普宣稱協議已大功告成的說法。

Business Insider報導，羅斯說，美中雙方只達成範圍相對「有限」的協議，大多聚焦於雙邊的出口管制，「與全面協議相去甚遠」，「頂多只是重申數周前自認已談妥的協議」。

羅斯說，這項協議未能涵蓋智慧財產權等重要議題，因此要宣稱勝利言之過早，「我們上次與中方進行談判，談判人員答應某些事，但呈報給習主席後，習近平卻未首肯的情況並不罕見。」

至於中國大陸以外的國家，羅斯表示，美國至少要在7月9日、也就是對75國緩徵關稅期限屆期前，與重要貿易夥伴至少達成幾項協議，「我想此舉能協助消除股市的不確定性，因為這將開始指明方向，證實這些問題有解決之道」。

他說，無論從債市與股市的角度出發，達成貿易協議都是當務之急。

關稅 貿易談判 習近平 美國 美中 川普

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