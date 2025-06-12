川普又放關稅威脅 分析師揭：另一輪TACO交易第一階段？

針對美國總統川普最新放話，表示兩周內將向各大貿易夥伴寄發通知信函，單方面設定關稅稅率，「這就是條件，要不接受，要不拉倒」，分析師直言，這可能是川普為了在貿易談判中提高急迫感的一種手段。

澳洲國民銀行駐雪梨策略師卡特里爾（Rodrigo Catril）表示：「這是另一輪TACO交易的第一階段嗎？老實說很難判斷，這可能是一個整體計畫的一環，或是舊戲重演，即先提高關稅或提出威脅，後來再降低或移除。」

所謂「TACO」是指「川普終究會退縮」，而TACO交易是形容川普關稅政策反反覆覆，他會先宣布高關稅，引發市場恐慌，隨後迅速撤回或延緩實施，促使市場大漲。

卡特里爾說：「從常理來看，這可能是川普為了加速貿易談判所採取的策略，也就是川普希望達成貿易協議，而且希望愈快愈好。」

這位分析師指出，近幾周所可明白的是，其他主要經濟體具備報復的能力，「中國的稀土是一個很好的例子，歐盟針對大科技公司的反脅迫工具與監管框架也是另一個例子」。

卡特里爾說，「如果貿易戰持續升級，將導致美元走弱，但兩周後可能又會出現反轉」。