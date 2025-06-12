「華爾街之王」戴蒙警告川普關稅衝擊將至！最快這時間顯露

美國有線電視新聞網（CNN）報導，「華爾街之王」（Wall Street's king）、摩根大通集團執行長戴蒙（Jamie Dimon）11日警告，儘管當前經濟數據表現亮眼，但由於美國總統川普的關稅政策影響，實際經濟指標恐怕很快惡化，預計7月到10月左右顯現，屆時可能面臨就業減少和物價上漲。

根據FactSet公布的紐約摩根士丹利美國金融會議紀錄，戴蒙指出，川普關稅尚未對通膨或就業方面的每月經濟數據產生明顯影響，但若情況改變，經濟將容易陷入下行風險。

戴蒙談到，自4月初市場不確定性達到高峰以來，消費者信心與股市皆出現反彈，但他也強調，無論是「消費者信心還是企業信心」，其實都無法決定經濟表現的真正「轉折點」。

戴蒙表示，「就業成長與通膨這類實質數據才是關鍵。目前還看不到關稅帶來的實質影響，除了情緒層面以外」。

戴蒙補充，「也許到了7月、8月、9月、10月，你就會開始看到：關稅是否造成影響？我猜會，但希望不至於太劇烈」。他補充，就業可能略為下滑，通膨可能小幅上升，「希望只是小幅」。

戴蒙還指出，美國移民人數減少也可能對經濟造成損害，「這些因素交錯變化非常多」。

戴蒙說：「這些『可能』是真實存在，我並非唱衰前景，而是因為現在面對的是圍繞貿易、經濟、地緣政治等高度複雜的『板塊位移』。」

不過戴蒙也表示，雖然關稅可能擾亂經濟，但不至於讓「整艘船沉沒」。他說，「我不會對那些波動太過憂慮，除非是那些真正關係到美國未來的重大議題，例如軍事聯盟與全球經濟聯盟」。