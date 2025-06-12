快訊

小朋友不要學！Switch 2卡帶苦味劑 實測「連舔8日」慘烈結果出爐

校園濺血！台中私校爆學生「不服管教」 埋伏廁所亂棒痛毆老師

74級分學霸備審資料涉造假 甄選會：該生不進入分發

「華爾街之王」戴蒙警告川普關稅衝擊將至！最快這時間顯露

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
摩根大通集團執行長戴蒙4月9日接受福斯商業新聞網訪問。美聯社
摩根大通集團執行長戴蒙4月9日接受福斯商業新聞網訪問。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，「華爾街之王」（Wall Street's king）、摩根大通集團執行長戴蒙（Jamie Dimon）11日警告，儘管當前經濟數據表現亮眼，但由於美國總統川普關稅政策影響，實際經濟指標恐怕很快惡化，預計7月到10月左右顯現，屆時可能面臨就業減少和物價上漲。

根據FactSet公布的紐約摩根士丹利美國金融會議紀錄，戴蒙指出，川普關稅尚未對通膨或就業方面的每月經濟數據產生明顯影響，但若情況改變，經濟將容易陷入下行風險。

戴蒙談到，自4月初市場不確定性達到高峰以來，消費者信心與股市皆出現反彈，但他也強調，無論是「消費者信心還是企業信心」，其實都無法決定經濟表現的真正「轉折點」。

戴蒙表示，「就業成長與通膨這類實質數據才是關鍵。目前還看不到關稅帶來的實質影響，除了情緒層面以外」。

戴蒙補充，「也許到了7月、8月、9月、10月，你就會開始看到：關稅是否造成影響？我猜會，但希望不至於太劇烈」。他補充，就業可能略為下滑，通膨可能小幅上升，「希望只是小幅」。

戴蒙還指出，美國移民人數減少也可能對經濟造成損害，「這些因素交錯變化非常多」。

戴蒙說：「這些『可能』是真實存在，我並非唱衰前景，而是因為現在面對的是圍繞貿易、經濟、地緣政治等高度複雜的『板塊位移』。」

不過戴蒙也表示，雖然關稅可能擾亂經濟，但不至於讓「整艘船沉沒」。他說，「我不會對那些波動太過憂慮，除非是那些真正關係到美國未來的重大議題，例如軍事聯盟與全球經濟聯盟」。

關稅 川普

延伸閱讀

川普鬆口延後對等關稅期限！談判國最快一兩周內收協議書

川普放話：兩周內單方面敲定關稅稅率 「要不接受，要不拉倒」

美中貿易第二輪談判落幕 白宮稱大陸願對美開放市場

馬斯克發文懺悔自認太超過 川普：這樣做非常友好

相關新聞

關稅失利，川普想拿洛杉磯當勝利戰績？

對川普而言，唯一的勝利來自於移民議題，聯邦最高法院撤銷聯邦地區法官先前阻止政府大規模遣送移民的裁決，允許川普政府取消50萬名移民的合法身份，即便最高法院在裁決中沒有說明任何理由，但裁決就是裁決，既然只有在移民問題上，川普找到了最高法院這個盟友，他沒有理由在這個問題上縮手。

「華爾街之王」戴蒙警告川普關稅衝擊將至！最快這時間顯露

美國有線電視新聞網（CNN）報導，「華爾街之王」（Wall Street's king）、摩根大通集團執行長戴蒙（Jam...

中國施壓解除晶片出口管制 貝森特妙提「極音速飛彈」化解緊張氣氛

美國與中國大陸官員11日結束在英國倫敦舉行的為期2天經貿磋商，商務部長盧特尼克事後受訪時透露，陸方再次施壓，要求取得美國...

川普施壓中國沒有新收穫！紐時：倫敦協議開1先例成美中經濟轉折點

紐約時報報導，美國與中國官員經歷兩日會談後，在倫敦時間11日稍早達成握手協議。多位專家解讀初步成果指出，美方數月來強硬施...

美中貿易談判落幕 美財長：中國須成為可以依靠的夥伴

美中第二輪貿易談判落幕，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）11日表示，中國必須在貿易談判中成為可以依靠的夥...

WSJ：陸對美稀土出口限期6個月 美中貿易戰降溫下仍藏博弈

華爾街日報11日引述知情人士報導，中國大陸將對美國汽車製造商和製造業者的稀土出口許可證設下6個月的期限，不僅使北京在未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。