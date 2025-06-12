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中國施壓解除晶片出口管制 貝森特妙提「極音速飛彈」化解緊張氣氛

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國財政部長貝森特11日在聯邦眾議院歲入委員會作證。法新社
美國財政部長貝森特11日在聯邦眾議院歲入委員會作證。法新社

美國與中國大陸官員11日結束在英國倫敦舉行的為期2天經貿磋商，商務部長盧特尼克事後受訪時透露，陸方再次施壓，要求取得美國最先進的晶片技術，美方主談的財政貝森特則提起解放軍的極音速飛彈，但沒未導致談判破裂，反而緩和現場的氣氛。

每日郵報指出，極音速飛彈的飛行速度可超過音速五倍，且能在途中修正航向，對美國的海軍優勢，以及依靠航空母艦艦隊投射力量的能力構成日益嚴重的威脅。

美國國防部長赫塞斯上任前就曾警告，陸方「可在衝突後20分鐘內摧毀10艘航空母艦」，實際上等於摧毀整隻艦隊。他受訪時說：「中國正在打造一支專門為摧毀美國而設計的軍隊。」

根據CNBC報導，面對主持人詢問為何談判耗時如此之久、雙方反覆交鋒的過程，以及中方的真正訴求時，盧特尼克說：「中方一直希望取消我們的出口管制，他們總是試圖取消我們的出口管制，而貝森特說了一句我最喜歡的話。」

盧特尼克轉述，貝森特說：「真的嗎？要不這樣吧。你不想要出口管制？好啊，那我也想帶幾枚你們最先進的極音速飛彈回家，可以給我嗎？」

盧特尼克說，貝森特這番話「一下子就化解了緊張氣氛。」

主持人問道：「所以，那件事沒發生？我可以這麼理解吧？」盧特尼克則答覆：「沒有，顯然沒有。那只是化解緊張氣氛的手段。正確的做法是我們彼此保持高度尊重，沒有叫喊，也沒有尖叫，這些情況都沒有。只有深厚的尊重，讓我們靜下心來談。」

他說：「領導人希望這次談判能帶來正面成果，希望事情能順利推進，讓我們確保能把事情完成。」

關稅 川普

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