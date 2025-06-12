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川普施壓中國沒有新收穫！紐時：倫敦協議開1先例成美中經濟轉折點

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2019年，當時為美國總統的川普（左）與中國國家主席習近平（右）在大阪G20峰會進行場邊會議。路透
2019年，當時為美國總統的川普（左）與中國國家主席習近平（右）在大阪G20峰會進行場邊會議。路透

紐約時報報導，美國與中國官員經歷兩日會談後，在倫敦時間11日稍早達成握手協議。多位專家解讀初步成果指出，美方數月來強硬施壓，最終只是修補自身造成的破壞，幾乎「原地打轉」沒有實質進展。如今，川普以出口管制作為經濟磋商手段，而非出於國家安全理由，這已經設下先例，未來中方也可能要求雙向讓步，這次倫敦會談標誌美中經濟關係的轉折點。

美中本周談判結果是，現行關稅繼續存在，美對中課55%關稅，中對美課10%關稅；中國預期放寬部分礦物出口限制，美方則將鬆綁科技產品新限制，並收回撤銷中國留學生簽證威脅。雙方並未在其他貿易議題上宣布進展。美官員表示，這些問題留待未來再行討論。

「我們看起來像是在原地打轉談判，」商業諮詢公司DGA集團（DGA Group）高級顧問薄邁倫（Myron Brilliant）表示，「你升高情勢、你又降溫。到頭來，其實沒有真正往前推進」。

許多分析師在倫敦會談後開始疑惑：川普過去幾個月對中採取強硬貿易策略，究竟獲得什麼具體成果？抑或最終只是適得其反？

自由派智庫莫卡特斯中心（Mercatus Center）資深研究員露吉（Veronique de Rugy）表示，「我們到底得到了什麼是之前沒有的？這項協議說明，或許一開始根本就沒有一個真正的計畫」。

根據兩名了解會談情況的人士透露，歷時兩天兩夜的談判多次陷入緊張氣氛，甚至幾度看似即將破局，這顯示美中政府之間缺乏互信。

分析人士與專家指出，近幾周的事態發展凸顯，川普政府在對中政策上操之過急，說得或做得太多而破壞勝機。

美國對中國的限制有能力衝擊中國經濟，但分析人士強調，這些措施也會讓美國付出代價。

戰略與國際研究中心（CSIS）經濟計畫主任勒克（Philip Luck）指出，美國限制對中出口乙烷反而傷及自身，不僅迫使美國能源公司中止數十億美元的計畫，也未能有效打擊中國，因為中方工廠仍可改用其他燃料維持運作。他說，「這些管制措施連作為經濟武器的最低標準都失格。」

CSIS資深研究員馬佐科（Ilaria Mazzocco）認為，華府對中國的關稅威脅乃至其他政策，背後邏輯是假設中國會在壓力下迅速讓步，這個假設的部分原因是中國以出口導向的經濟已顯露疲態。

馬佐科補充，「我認為中國證明自己其實處於相當強勢的位置，能夠承受大量痛苦，甚至可能比美國還能撐得住。」中國以過去從未嘗試的方法，透過出口管制，展現對美國造成衝擊的能力。

中國人民大學國際關係教授金燦榮上周評論表示，稀土是「中國手中的王牌」，「川普應該明白，施壓與威脅絕對不是對待中國的正確方式。」

一些分析人士也質疑，川普政府動用出口管制作為談判手段所設下的先例。出口管制向來被視為涉及國安的措施，而非一般經濟籌碼。

前美國貿易官員、現任亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副主任柯特勒（Wendy Cutler）表示，美國為了重新獲得中國關鍵礦物與磁鐵，「看來已經付出高昂代價」。

柯特勒指出，美方多年來刻意將這類議題排除在談判之外，就是因為美國堅持與國安相關的措施不該成為談判籌碼。但現在美方顯然改變這一長期立場，為中國打開一扇難以再關上的大門。

柯特勒補充，未來中國可能也會要求美方在出口管制上做出對等讓步，「倫敦框架協議或許標誌著美中經濟關係的一個重大轉折點」。

關稅 川普

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