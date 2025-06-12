WSJ：陸對美稀土出口限期6個月 美中貿易戰降溫下仍藏博弈

華爾街日報11日引述知情人士報導，中國大陸將對美國汽車製造商和製造業者的稀土出口許可證設下6個月的期限，不僅使北京在未來貿易緊張局勢升溫時擁有更多談判籌碼，同時也加劇了美國產業的不確定性。

北京方面同意暫時恢復稀土許可證，是美中雙方在倫敦舉行最新一輪密集貿易談判中，其中一項關鍵突破，但6個月的限制也顯示，雙方仍保留可用以因應緊張局勢再度升高的手段。

知情人士表示，作為陸方暫時放寬稀土限制的交換條件，美方談判代表同意放寬部分產品的出口限制，例如乙烷（ethane）、噴射引擎與相關零件。該人士表示，臨時協議所制定的框架細節目前仍在磋商中。

白宮拒絕置評。

另有接近陸方的消息人士透露，北京當局希望持續掌控對關鍵稀土礦產的主導權，以在未來的談判中保有寶貴的籌碼。

據一位知情人士透露，美中談判代表在倫敦會晤期間，中方同意儘管尚待美國總統川普與中國國家主席習近平正式批准整體框架，仍將立即開始核准美國企業的稀土出口許可申請。該人士表示，相關申請最快可能在兩國領導人正式批准框架協議的一周內獲批。

該人士還指出，隨著陸方陸續批准申請，美方將開始取消反制措施，包括對噴射引擎和乙烷的出口管制。

知情人士表示，作為貿易框架的一部分，北京預計將立即開始發放的臨時稀土許可證，將主要涵蓋用於製造電動車、風力發電機、消費性電子產品和軍事裝備的稀土元素。

然而，據知情人士透露，美方並未撤回旨在阻止陸方取得關鍵美國技術的相關措施。這些技術可能有助於陸方推進高端晶片和人工智慧等戰略領域的發展雄心。其中一位知情人士表示：「這些措施不在談判桌上，但你知道中方將繼續施壓。」