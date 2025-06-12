快訊

快改道！ 國1北上拖板車翻覆後掉落鋼圈 2匝道管制封閉

川普鬆口延後對等關稅期限！談判國最快一兩周內收協議書

昨晚規模6.4地震後隔5小時才1起餘震 粉專擔憂：至少要有5起

WSJ：陸對美稀土出口限期6個月 美中貿易戰降溫下仍藏博弈

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國大陸國家主席習近平（左）與美國總統川普。資料照片組圖。法新社
中國大陸國家主席習近平（左）與美國總統川普。資料照片組圖。法新社

華爾街日報11日引述知情人士報導，中國大陸將對美國汽車製造商和製造業者的稀土出口許可證設下6個月的期限，不僅使北京在未來貿易緊張局勢升溫時擁有更多談判籌碼，同時也加劇了美國產業的不確定性。

北京方面同意暫時恢復稀土許可證，是美中雙方在倫敦舉行最新一輪密集貿易談判中，其中一項關鍵突破，但6個月的限制也顯示，雙方仍保留可用以因應緊張局勢再度升高的手段。

知情人士表示，作為陸方暫時放寬稀土限制的交換條件，美方談判代表同意放寬部分產品的出口限制，例如乙烷（ethane）、噴射引擎與相關零件。該人士表示，臨時協議所制定的框架細節目前仍在磋商中。

白宮拒絕置評。

另有接近陸方的消息人士透露，北京當局希望持續掌控對關鍵稀土礦產的主導權，以在未來的談判中保有寶貴的籌碼。

據一位知情人士透露，美中談判代表在倫敦會晤期間，中方同意儘管尚待美國總統川普與中國國家主席習近平正式批准整體框架，仍將立即開始核准美國企業的稀土出口許可申請。該人士表示，相關申請最快可能在兩國領導人正式批准框架協議的一周內獲批。

該人士還指出，隨著陸方陸續批准申請，美方將開始取消反制措施，包括對噴射引擎和乙烷的出口管制。

知情人士表示，作為貿易框架的一部分，北京預計將立即開始發放的臨時稀土許可證，將主要涵蓋用於製造電動車、風力發電機、消費性電子產品和軍事裝備的稀土元素。

然而，據知情人士透露，美方並未撤回旨在阻止陸方取得關鍵美國技術的相關措施。這些技術可能有助於陸方推進高端晶片和人工智慧等戰略領域的發展雄心。其中一位知情人士表示：「這些措施不在談判桌上，但你知道中方將繼續施壓。」

關稅 川普

延伸閱讀

美中談判落幕 學者：貿易戰只是暫時休兵

美商務部長：美國不會把最好晶片給中國 55%關稅不變

富邦集團董座蔡明忠：美中大象角力動盪難免 台灣若遭波及相當不利

經濟日報社論／美中倫敦會談 過招步步驚心

相關新聞

川普鬆口延後對等關稅期限！談判國最快一兩周內收協議書

路透報導，美國政府4月初延後對等關稅寬限期至7月8日，總統川普11日表示，他有意願延長最後期限以利完成與其他國家的貿易談...

美財長貝森特：若談判「展現誠意」 不排除延長關稅緩徵期！

美國財政部長貝森特周三表示，川普政府對於延長將於7月9日到期的90天關稅緩徵期，抱持開放態度，前提是美國主要貿易夥伴在持...

川普放話：兩周內單方面敲定關稅稅率 「要不接受，要不拉倒」

美國總統川普表示，他計劃在未來一兩周內向貿易夥伴發出信函，單方面設定關稅稅率，此舉將早於7月9日對數十個經濟體重新加徵更...

美中貿易第二輪談判落幕 白宮稱大陸願對美開放市場

美中貿易第二輪談判日前在英國倫敦展開，美國總統川普11日宣布，雙方已達成協議，只差兩邊領袖最後批准；川普指出，美國擬向中...

美中貿易談判落幕 美財長：中國須成為可以依靠的夥伴

美中第二輪貿易談判落幕，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）11日表示，中國必須在貿易談判中成為可以依靠的夥...

WSJ：陸對美稀土出口限期6個月 美中貿易戰降溫下仍藏博弈

華爾街日報11日引述知情人士報導，中國大陸將對美國汽車製造商和製造業者的稀土出口許可證設下6個月的期限，不僅使北京在未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。