川普鬆口延後對等關稅期限！談判國最快一兩周內收協議書

路透報導，美國政府4月初延後對等關稅寬限期至7月8日，總統川普11日表示，他有意願延長最後期限以利完成與其他國家的貿易談判，不過他也認為或許沒必要。他預計一到兩周內發函貿易夥伴說明協議條款。

川普11日前往甘迺迪中心觀賞《悲慘世界》演出前對記者表示，美國目前正與大約15個國家進行貿易談判，包含南韓、日本和歐盟。

川普說，美國預計在一到兩周內向數十個貿易國家發函，說明貿易協議的條款。

川普補充，「到某個時間點，我們會直接發出信函。我想你們應該懂，信中會表明：這就是協議內容，要就接受，不要拉倒。」

法新社報導，美國財政部長貝森特11日稍早表示，美方對一些國家暫停加徵關稅的期限有可能延長。貝森特告訴美國國會議員：「這將交由總統川普做決定，但我相信若其他國家秉持善意談判，延長寬限期將是可能的。」

彭博資訊報導指出，目前尚不清楚川普是否會兌現他的承諾。川普經常設下兩周的行動期限，但最後可能延遲或並未實現，如川普曾在5月16日表示，將在「接下來兩到三周內」設定美國貿易夥伴的關稅稅率。