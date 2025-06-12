快訊

快改道！ 國1北上拖板車翻覆後掉落鋼圈 2匝道管制封閉

川普鬆口延後對等關稅期限！談判國最快一兩周內收協議書

昨晚規模6.4地震後隔5小時才1起餘震 粉專擔憂：至少要有5起

聽新聞
0:00 / 0:00

川普鬆口延後對等關稅期限！談判國最快一兩周內收協議書

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與第一夫人梅蘭妮亞（右）11日前往甘迺迪中心觀賞表演。美聯社
美國總統川普（左）與第一夫人梅蘭妮亞（右）11日前往甘迺迪中心觀賞表演。美聯社

路透報導，美國政府4月初延後對等關稅寬限期至7月8日，總統川普11日表示，他有意願延長最後期限以利完成與其他國家的貿易談判，不過他也認為或許沒必要。他預計一到兩周內發函貿易夥伴說明協議條款。

川普11日前往甘迺迪中心觀賞《悲慘世界》演出前對記者表示，美國目前正與大約15個國家進行貿易談判，包含南韓、日本和歐盟。

川普說，美國預計在一到兩周內向數十個貿易國家發函，說明貿易協議的條款。

川普補充，「到某個時間點，我們會直接發出信函。我想你們應該懂，信中會表明：這就是協議內容，要就接受，不要拉倒。」

法新社報導，美國財政部長貝森特11日稍早表示，美方對一些國家暫停加徵關稅的期限有可能延長。貝森特告訴美國國會議員：「這將交由總統川普做決定，但我相信若其他國家秉持善意談判，延長寬限期將是可能的。」

彭博資訊報導指出，目前尚不清楚川普是否會兌現他的承諾。川普經常設下兩周的行動期限，但最後可能延遲或並未實現，如川普曾在5月16日表示，將在「接下來兩到三周內」設定美國貿易夥伴的關稅稅率。

關稅 川普

延伸閱讀

川普放話：兩周內單方面敲定關稅稅率 「要不接受，要不拉倒」

川普築關稅高牆 謝金河：喊很大聲碰壁自會轉彎 看似結局不會太差

美中貿易第二輪談判落幕 白宮稱大陸願對美開放市場

馬斯克發文懺悔自認太超過 川普：這樣做非常友好

相關新聞

川普鬆口延後對等關稅期限！談判國最快一兩周內收協議書

路透報導，美國政府4月初延後對等關稅寬限期至7月8日，總統川普11日表示，他有意願延長最後期限以利完成與其他國家的貿易談...

美財長貝森特：若談判「展現誠意」 不排除延長關稅緩徵期！

美國財政部長貝森特周三表示，川普政府對於延長將於7月9日到期的90天關稅緩徵期，抱持開放態度，前提是美國主要貿易夥伴在持...

美中達成貿易「框架協議」 川普：美對陸課55%關稅 陸對美10%

美國與中國大陸官員十一日結束兩天經貿磋商，美國總統川普在社群媒體發文說，「我們與中國已達成協議」，中方將供應稀土產品，美...

盧特尼克：貿易協議是握手共識 紐時認為美中仍有分歧

美中官員在倫敦會談兩天後，宣布達成原則性框架，將回報兩國領袖。分析家懷疑，雙方在解決出口管制的問題上可能只達成表面的和解和共識，因為需要解決的問題太複雜、牽涉到的機構太多，需要更長時間深入協商。

川普放話：兩周內單方面敲定關稅稅率 「要不接受，要不拉倒」

美國總統川普表示，他計劃在未來一兩周內向貿易夥伴發出信函，單方面設定關稅稅率，此舉將早於7月9日對數十個經濟體重新加徵更...

美中貿易第二輪談判落幕 白宮稱大陸願對美開放市場

美中貿易第二輪談判日前在英國倫敦展開，美國總統川普11日宣布，雙方已達成協議，只差兩邊領袖最後批准；川普指出，美國擬向中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。