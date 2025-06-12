川普放話：兩周內單方面敲定關稅稅率 「要不接受，要不拉倒」

美國總統川普表示，他計劃在未來一兩周內向貿易夥伴發出信函，單方面設定關稅稅率，此舉將早於7月9日對數十個經濟體重新加徵更高關稅的最後期限之前。

川普周三在華盛頓甘迺迪中心觀看表演時對記者表示：「到某個時候，我們就直接發信了。我想你們都懂，這就是條件，要不接受，要不拉倒。」

目前還不清楚川普是否會兌現這項威脅。他經常設定兩周期限來推展行動，但結果往往延遲或根本沒下文。例如，川普5月16日曾聲稱，將在「未來兩到三周內」給美國貿易夥伴設定關稅稅率。但至今美國唯一達成的僅有與英國的貿易框架協議，以及與中國的關稅休戰。

當被問及是否會延長其他國家與美國政府達成協議的最後期限，以避免更高關稅稅率生效，川普表示他持開放態度，但又補充說：「不過我覺得沒這個必要。」