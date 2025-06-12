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川普築關稅高牆 謝金河：喊很大聲碰壁自會轉彎 看似結局不會太差

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為美國總統川普今年4月對大多數貿易夥伴國公布大規模關稅措施。路透
圖為美國總統川普今年4月對大多數貿易夥伴國公布大規模關稅措施。路透

美國總統川普舉動全球關注，財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「推土機鏟平世界與川普的築高牆」一文，他表示，2025年即將駛過大半，全世界經常籠罩在川普的驚嚇中，如果夠有想像力，2025年以後的世界變化可能和1989年的柏林圍牆倒塌，可能都是巨變的轉折點。

柏林圍牆是隔開東西德和東西柏林的大牆，謝金河說，瞬間被推倒，這是資本主義壓垮共產集權的重大轉折點，卻也給共產中國帶來空前機遇，鄧小平的改革開放，讓中國搭上這班快速行駛的列車。

他說，最能彰顯這個變化的，是Thomas Friedman撰寫的世紀大作「The World is Flat」。作者歸納10部推土機把世界剷平。除了柏林圍牆倒塌，掀開世界巨變的是Netscape股票上市，這是網路時代的降臨，每一樣都在重塑世界新秩序。包括：工作流軟體、開放原始碼、外包、委外生產、供應鏈、內包，還有搜尋引擎及輕科技。

謝金河表示，中國的崛起始於改革開放，到了1990年代，外包及委外生產，中國成為世界工廠，到2001年中國加入WTO，中國奔馳到2017年才放慢腳步。可以思考一下那10部推土機推倒世界的力量。

2025年「川普2.0」，謝金河表示，走出的格局正好相反，除了美墨邊境築高牆，川普對關稅更是築起更高的牆，不過，現實世界不容川普橫衝直撞，「川普喊很大聲，等到他碰到牆壁，他又會自己轉彎」。美中關稅就是高高舉起，又慢慢放下。這個月，美國，中國從瑞士談到英國，川普說美中將達成協議。

其實關稅豁免90天，時間已經過去將近兩個月，謝金河表示，好像只有英國和美國達成協議，接下來會出現什麼結果？大家都不知道。但看起來結局似乎不會太差。

謝金河表示，從剷平世界到川普築高牆，未來的世界，誰是贏家？誰是輸家？大家要更有想像力。

關稅 謝金河 川普

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