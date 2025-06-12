美財長貝森特：若談判「展現誠意」 不排除延長關稅緩徵期！

美國財政部長貝森特周三表示，川普政府對於延長將於7月9日到期的90天關稅緩徵期，抱持開放態度，前提是美國主要貿易夥伴在持續進行的談判中展現「誠意」。

貝森特在眾院籌款委員會聽證會上指出，美國有18個「重要貿易夥伴」，政府正致力於與這些國家達成協議。

他明確表示，對於歐盟等「真誠談判」的經濟體，「極有可能」延長談判期限；但若對方不想談，「我們也不會繼續」。

在此之前，川普政府官員從未曾表態可能在未達成「協議條款」的情況下延展關稅暫停期。

貝森特的發言顯示，隨著截止日臨近，當局可能更傾向於靈活調整既定期限。

川普為4月9日宣布的對等關稅設下的緩徵期，一個月內即將到期。

儘管官員多次聲稱與多國接近達成貿易協定，但截至目前為止，白宮僅正式公布與英國的完整協議，以及與中國的框架協議，周三稍早宣布的框架協議具體細節仍不明朗。