快訊

快改道！ 國1北上拖板車翻覆後掉落鋼圈 2匝道管制封閉

川普鬆口延後對等關稅期限！談判國最快一兩周內收協議書

昨晚規模6.4地震後隔5小時才1起餘震 粉專擔憂：至少要有5起

美財長貝森特：若談判「展現誠意」 不排除延長關稅緩徵期！

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合
美國財長貝森特11日出席眾院籌款委員會聽證會。美聯社
美國財長貝森特11日出席眾院籌款委員會聽證會。美聯社

美國財政部長貝森特周三表示，川普政府對於延長將於7月9日到期的90天關稅緩徵期，抱持開放態度，前提是美國主要貿易夥伴在持續進行的談判中展現「誠意」。

貝森特在眾院籌款委員會聽證會上指出，美國有18個「重要貿易夥伴」，政府正致力於與這些國家達成協議。

他明確表示，對於歐盟等「真誠談判」的經濟體，「極有可能」延長談判期限；但若對方不想談，「我們也不會繼續」。

在此之前，川普政府官員從未曾表態可能在未達成「協議條款」的情況下延展關稅暫停期。

貝森特的發言顯示，隨著截止日臨近，當局可能更傾向於靈活調整既定期限。

川普為4月9日宣布的對等關稅設下的緩徵期，一個月內即將到期。

儘管官員多次聲稱與多國接近達成貿易協定，但截至目前為止，白宮僅正式公布與英國的完整協議，以及與中國的框架協議，周三稍早宣布的框架協議具體細節仍不明朗。

關稅 川普 對等關稅

延伸閱讀

美中貿易第二輪談判落幕 白宮稱大陸願對美開放市場

馬斯克發文懺悔自認太超過 川普：這樣做非常友好

CPI低於預期！川普再籲Fed降息1個百分點 美財長吹噓「川普功勞」

川普宣布中美達成協議 台指期夜盤一度大漲逾百點

相關新聞

川普鬆口延後對等關稅期限！談判國最快一兩周內收協議書

路透報導，美國政府4月初延後對等關稅寬限期至7月8日，總統川普11日表示，他有意願延長最後期限以利完成與其他國家的貿易談...

美財長貝森特：若談判「展現誠意」 不排除延長關稅緩徵期！

美國財政部長貝森特周三表示，川普政府對於延長將於7月9日到期的90天關稅緩徵期，抱持開放態度，前提是美國主要貿易夥伴在持...

川普放話：兩周內單方面敲定關稅稅率 「要不接受，要不拉倒」

美國總統川普表示，他計劃在未來一兩周內向貿易夥伴發出信函，單方面設定關稅稅率，此舉將早於7月9日對數十個經濟體重新加徵更...

美中貿易第二輪談判落幕 白宮稱大陸願對美開放市場

美中貿易第二輪談判日前在英國倫敦展開，美國總統川普11日宣布，雙方已達成協議，只差兩邊領袖最後批准；川普指出，美國擬向中...

美中貿易談判落幕 美財長：中國須成為可以依靠的夥伴

美中第二輪貿易談判落幕，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）11日表示，中國必須在貿易談判中成為可以依靠的夥...

WSJ：陸對美稀土出口限期6個月 美中貿易戰降溫下仍藏博弈

華爾街日報11日引述知情人士報導，中國大陸將對美國汽車製造商和製造業者的稀土出口許可證設下6個月的期限，不僅使北京在未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。