美中談判落幕 學者：貿易戰只是暫時休兵

美中第二輪貿易談判落幕，有學者認為，談判的結果雖然短期內對美國有利，但不能算是美國的勝利，也認為，美中貿易戰只是暫時休兵，指中國共產黨不值得信任。

美國總統川普5日與中國國家主席習近平通話，促成美中本周在英國倫敦展開第二輪貿易談判；川普11日宣布，雙方已達成協議，只差兩邊領袖最後批准；川普指出，美國擬向中國徵收共55%的關稅、中國則向美國徵收10%的關稅，中方也將供應美國稀土礦產。

對此，華府智苦哈德遜研究所（Hudson Institue）資深研究員索博利克（Michael Sobolik）表示，他不認為這是美國的勝利，指中國雖然對美國解禁稀土礦產，但美國終究還是必須依賴中國來取得稀土。

索博利克認為，協議的結果可能短期內對美國有利，美國企業、汽車製造商得以進口稀土資源，但美國長期而言不能持續仰賴中國的善意；索博利克也認為，中國過去有諸多違規的歷史紀錄，未來極有可能違反雙方達成的協議。

索博利克指出，中國當年向美國歐巴馬政府承諾不會軍事化南海，也向美國承諾過會停止竊取美國企業的知識產權，最後中國都沒有信守承諾，「川普必須理解到中共是不能被信任的」。

索博利克因此認為，美中貿易戰不會停止，只是暫時休兵；他也認為，貿易戰只是美中關係的一部分，雙方的競爭關係並沒有改變，美中在安全議題上仍存在許多衝突。

賓州大學Perry World House高級專案經理善學（Thomas J.Shattuck ）也指出，雖然美中貿易協議有改善美中現況，但沒有改變美中的結構性關係。

至於習近平日前表示，他在與川普的通話中提及台灣，善學認為，這是因為習近平和北京非常重視向美國提到台灣，但美國的優先事項是修復美中的貿易關係，並非決定台灣議題，不會將兩者混在一起談，所以美中此次談判，很高的機率沒有討論到台灣議題。