美中貿易第二輪談判落幕 白宮稱大陸願對美開放市場

美中貿易第二輪談判日前在英國倫敦展開，美國總統川普11日宣布，雙方已達成協議，只差兩邊領袖最後批准；川普指出，美國擬向中國徵收共55%的關稅、中國則向美國徵收10%的關稅。

川普也表示，他將與中國國家主席習近平緊密合作，以開放中國市場，認為這對美中來說是雙贏。

川普日前與習近平通話，雙方達成共識，繼美中貿易代表5月在瑞士日內瓦會面之後，兩國代表於本周展開第二輪貿易談判。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，美中在第二輪談判中，為美中在日內瓦同意的貿易框架加上內容。

川普11日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文指出，美中貿易協議已經完成，將交由兩邊領袖做最後批准。

川普指出，中國將供應所有磁體，以及任何必須的稀土給美國；美國也將給予中國雙方同意的事項，包括中國學生可以就讀美國的學院和大學；川普表示，他對這件事一直都沒有意見。

川普指出，美國將向中國徵收共55%的關稅，中國則向美國徵收10%的關稅，但並沒有說明相關關稅的內容；川普並表示，美中關係非常好。

根據路透社報導指出，白宮官員稱，美中達成的貿易共識，讓美國向中國徵收55%的關稅，包括10%的基礎對等關稅、20%讓芬太尼（fentanyl）流入美國的懲罰性關稅，以及既有的25%的對中關稅；中國則向美國產品徵收10%的關稅。

根據新華社報導指出，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，中美雙方團隊深入交流，就落實兩國元首6月5日通話，以及日內瓦會談共識達成框架。

李成鋼表示，中美雙方團隊在倫敦的磋商溝通是非常專業、理性、深入、坦誠的，並指出，雙方將向各自國家領導人匯報此次會議情況以及原則上達成的措施框架。

白宮11日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，美國貿易團隊表現非常優異，並在11日向川普報告美中談判的細節；李維特說，川普對於談判的內容很滿意，並指出，在貿易談判之外，中國也同意開放他們的市場。

被媒體問及美中是否有討論其他議題，李維特表示，美中的談判都聚焦在雙邊的經貿關係。