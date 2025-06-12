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美財長：部分國家暫緩加徵關稅期限可能延長
美國財政部長貝森特今天表示，美方對一些國家暫停加徵關稅的期限有可能延長。目前有數十個經濟體正接近遭美國課徵更高關稅的期限。
法新社報導，貝森特（Scott Bessent）告訴美國國會議員：「這將交由川普（Donald Trump）總統來做決定，但我相信若（他國）正秉持善意進行談判，延長（暫緩加徵關稅）將是可能的。」
美國總統川普今年4月對大多數貿易夥伴國公布大規模關稅措施，但許多國家面臨的更高關稅已延後至7月初，等待與美國進行貿易談判。
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