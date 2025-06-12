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川普關稅衝擊…世銀下修全球經濟成長至2.3% 憂1960年後最弱10年
美國總統川普的關稅政策衝擊全球經濟，面對關稅所帶來貿易障礙和市場的不安定因素，世界銀行近日公布最新的世界經濟展望報告，下修今年經濟成長率至百分之二點三；世界銀行也評估，這個十年可能是自一九六○年以來，經濟成長最疲弱的十年。
川普四月宣布對等關稅政策，後來又宣布暫緩九十天，如今暫緩期剩不到一個月。世界銀行公布最新的經濟展望報告，預估今年經濟成長率為百分之二點三，不但低於去年的百分之二點八，也低於今年一月的預估值百分之二點七。
世界銀行也預估，二○二六年和二○二七年的經濟成長率分別為百分之二點四和百分之二點六；世界銀行對於明年的經濟成長率評估也低於一月的預測。
在美國方面，世界銀行預估美國今年經濟成長率為百分之一點四，遠比一月分百分之二點三的預估值來得低，也低於去年的經濟成長率百分之二點八；在中國大陸的部分，世界銀行維持百分之四點五的經濟成長率的預估，與今年一月相同。
雖然經濟成長疲軟，世界銀行表示，目前尚不預期全球經濟會落入大蕭條，但世界恐怕正面臨一九六○年代以來，成長最疲弱的十年。
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