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美中會談激勵 大陸稀土長期出口許可有譜 類股大漲
中美貿易倫敦會談，雖未有具體結論公布包括大陸是否放行稀土，但昨有陸企表示已與美國稀土公司達成長期供應協議，或取得出口至美國、歐洲、東南亞許可，大陸稀土類股漲聲響起，盤間漲幅一度擴至百分之四。
大陸四月起為反制「對等關稅」祭出稀土出口管制，美國、歐盟、日本都有車企表示工廠停工。陸媒每日經濟新聞報導稱，海外企業高價搶購庫存，部分稀土價格單月漲幅超過兩倍。昨大陸稀土類股漲聲響起，標的股中，中科磁業、北礦科技、華宏科技、寧波韻升漲停，卅七檔飄紅。
此前，星島日報曾發布「中國觀察」文章表示，若中美雙方能坦誠對話，稀土「綠色通道」可以期待。
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