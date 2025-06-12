聽新聞
0:00 / 0:00

美中會談激勵 大陸稀土長期出口許可有譜 類股大漲

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
有陸企表示已與美國稀土公司達成長期供應協議。 （路透）
有陸企表示已與美國稀土公司達成長期供應協議。 （路透）

中美貿易倫敦會談，雖未有具體結論公布包括大陸是否放行稀土，但昨有陸企表示已與美國稀土公司達成長期供應協議，或取得出口至美國、歐洲、東南亞許可，大陸稀土類股漲聲響起，盤間漲幅一度擴至百分之四。

大陸四月起為反制「對等關稅」祭出稀土出口管制，美國、歐盟、日本都有車企表示工廠停工。陸媒每日經濟新聞報導稱，海外企業高價搶購庫存，部分稀土價格單月漲幅超過兩倍。昨大陸稀土類股漲聲響起，標的股中，中科磁業、北礦科技、華宏科技、寧波韻升漲停，卅七檔飄紅。

此前，星島日報曾發布「中國觀察」文章表示，若中美雙方能坦誠對話，稀土「綠色通道」可以期待。

關稅 美國 稀土 庫存 川普

延伸閱讀

美中經貿磋商 川普：美對大陸課55%關稅 大陸對美10%

大陸放行稀土出口 廠商獲得外銷歐美許可

川普稱美中達成協議「關稅幅度曝光」 大陸將向美國提供稀土

美中貿易框架完成！對陸55%關稅、允陸生赴美 川普：待習近平同意

相關新聞

美中貿易協議進入最後階段 川普：只等雙方確認

美中貿易代表本周於倫敦進行第二輪貿易談判，美國總統川普11日發文表示，美國與中國的貿易協議已經完成，只差兩國領袖的最後確認，並指出...

美中會談激勵 大陸稀土長期出口許可有譜 類股大漲

中美貿易倫敦會談，雖未有具體結論公布包括大陸是否放行稀土，但昨有陸企表示已與美國稀土公司達成長期供應協議，或取得出口至美國、歐洲、東南亞許可，大陸稀土類股漲聲響起，盤間漲幅一度擴至百分之四。

川普關稅衝擊…世銀下修全球經濟成長至2.3% 憂1960年後最弱10年

美國總統川普的關稅政策衝擊全球經濟，面對關稅所帶來貿易障礙和市場的不安定因素，世界銀行近日公布最新的世界經濟展望報告，下修今年經濟成長率至百分之二點三；世界銀行也評估，這個十年可能是自一九六○年以來，經濟成長最疲弱的十年。

法院延長寬限期…川普關稅政策 未來2月續有效

美國華盛頓聯邦巡迴上訴法院十日裁定，川普總統可以暫時繼續執行他的全球關稅政策。這代表在正式宣判前川普可對各國產品實施「解放日」關稅，亦能對加拿大、中國大陸與墨西哥單獨徵收關稅。

學者：美中貿易戰停火恐怖平衡 台灣仍不能掉以輕心

美、中在倫敦舉行貿易談判，美、中談判代表團昨表示已就貿易架構達成共識。政大國關中心兼任研究員嚴震生表示，美中在貿易戰達成暫時妥協，現在是恐怖平衡。美德州州立大學政治系副教授翁履中認為，對全球金融市場而言，這是一劑強心針，對兩國而言，這是一次戰略喘息。

盧特尼克：貿易協議是握手共識 紐時認為美中仍有分歧

美中官員在倫敦會談兩天後，宣布達成原則性框架，將回報兩國領袖。分析家懷疑，雙方在解決出口管制的問題上可能只達成表面的和解和共識，因為需要解決的問題太複雜、牽涉到的機構太多，需要更長時間深入協商。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。