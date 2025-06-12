學者：美中貿易戰停火恐怖平衡 台灣仍不能掉以輕心

美國總統川普的關稅政策衝擊全球經濟，面對關稅所帶來貿易障礙和市場的不安定因素，世界銀行近日公布最新的世界經濟展望報告，下修今年經濟成長率至百分之二點三；世界銀行也評估，這個十年可能是自一九六○年以來，經濟成長最疲弱的十年。

2025-06-12 01:38