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學者：美中貿易戰停火恐怖平衡 台灣仍不能掉以輕心
美、中在倫敦舉行貿易談判，美、中談判代表團昨表示已就貿易架構達成共識。政大國關中心兼任研究員嚴震生表示，美中在貿易戰達成暫時妥協，現在是恐怖平衡。美德州州立大學政治系副教授翁履中認為，對全球金融市場而言，這是一劑強心針，對兩國而言，這是一次戰略喘息。
嚴震生表示，雙方願意談是好事，相較美國總統川普這種衝在前面，用個人強勢魅力希望對方就範的談判方式，現在是由美國財經首長先談好，再由川普宣布結果的模式，有助於雙邊互動。
嚴震生說，川習仍有機會碰面，也許可從國際場合會外會先開始，若氣氛良好，有望順勢互訪，較可能的劇本是川普先訪問中國大陸，北京應不會讓大陸國家主席習近平貿然訪美。
翁履中表示，這場在倫敦登場的中美貿易會談，表面上是為了落實日內瓦共識的延續，但實際上更像是一場階段性停火；對全球金融市場而言，這是一劑強心針；對兩國而言，這則是一次戰略喘息；日內瓦框架的意義不在於具體條文，而是雙方願意「按下暫停鍵」的政治訊號。
翁履中表示，能暫時休兵比持續衝突好一點，至少對台灣而言，中美貿易戰降溫當然是利多，但不能掉以輕心；中美關係已非九○年代式的建設性夥伴關係，而是競合並存的長期競爭架構；每一次緩和背後，都可能是更激烈角力的前奏。
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