法院延長寬限期…川普關稅政策 未來2月續有效

美國華盛頓聯邦巡迴上訴法院十日裁定，川普總統可以暫時繼續執行他的全球關稅政策。這代表在正式宣判前川普可對各國產品實施「解放日」關稅，亦能對加拿大、中國大陸與墨西哥單獨徵收關稅。

法院十日頒布的命令，延長了先前對川普政府所作出的短期寬限措施。上訴法院表示，這項訴訟所提問題「極其重要」，因此有必要將此案交由十一名法官組成的法庭審理，而非先交由三名法官組成的合議庭審理。法院計畫於七月卅一日舉行聽證，意味這些關稅可能至少在未來兩個月內繼續有效。

這項裁決對依另一項法律授權課徵的其他關稅無影響，例如鋼鋁關稅。

美國聯邦國際貿易法庭五月廿八日判決，美國憲法賦予國會徵收稅款與關稅權力，而非總統。三名法官組成的合議庭認為總統引用「國際緊急經濟權力法」逾越權限。此法旨在國家緊急狀態期間，用以面對「異常和特殊」威脅。

川普政府立即上訴，華盛頓聯邦巡迴上訴法院翌日下令暫緩執行下級法院裁決。

這項判決源於兩起訴訟，其中一起由無黨派的自由司法中心代表五家美國小型企業提出，另一起由美國十二個州提出。原告認為，徵收關稅並非解決問題合法或適當方式，美國數十年來進口大於出口的狀況，並不構成足以觸發「國際緊急經濟權力法」的緊急狀態。

川普聲稱根據該法有權制定關稅。這項一九七七年的法律被用於對付美國敵人，實施制裁或凍結資產。川普是第一個引用此法徵收關稅的美國總統。