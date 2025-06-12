盧特尼克：貿易協議是握手共識 紐時認為美中仍有分歧

美中官員在倫敦會談兩天後，宣布達成原則性框架，將回報兩國領袖。分析家懷疑，雙方在解決出口管制的問題上可能只達成表面的和解和共識，因為需要解決的問題太複雜、牽涉到的機構太多，需要更長時間深入協商。

美國與中國官員十日在倫敦就貿易休戰協議達成「框架共識」，預計各自提交領導人批准。紐約時報引述新華社指出，中方稱這次會談「專業、理性、深入且坦誠」，而中國官媒通常在雙方出現重大分歧時使用「坦誠」一詞。

紐時指出，美中協議完整細節尚未公布。美方談判成員之一的商務部長盧特尼克表示，美方對中國限制稀土礦物與磁鐵出口的憂慮已解決。他說，「美中已就落實日內瓦協議達成一項框架」，並形容這項協議為一種「握手」共識。

美國貿易代表葛里爾表示，雙方聚焦落實日內瓦協議，尤其是稀土與關稅部分。他透露，雙方將持續保持聯繫，以處理彼此的貿易分歧。

美中在五月十二日達成日內瓦協議，其中美國對中國關稅暫緩九十天期限預計八月到期。葛里爾表示，是否延長暫緩期將由川普視談判進展而定。

此外，新華社也發表一則謹慎聲明，稱雙方「原則上」達成一致。紐時報導稱，這是中國官媒與外交官表示尚未敲定的常見措辭。目前尚不清楚這份最新框架是否能真正落實，分析人士對於即將達成更廣泛協議的可能性持懷疑態度。

專家：Ｆ35裝稀土磁鐵 陸不允許用在台海衝突

地緣政治顧問公司ＤＧＡ歐布萊特石橋集團合夥人崔歐洛說，北京顯然在稀土問題上「嘗到甜頭」，如果美國不採取明確且重大的對等措施，北京不會讓步。但那些措施可能很難對國內選民交代。

崔歐洛說，稀土已是中國國家安全重點，北京可以說，絕不允許自家的釤鈷磁鐵被裝在可能參與中美台海衝突的Ｆ-35戰機上。他猜測，北京會要求美方至少解除半導體設計工具、飛機相關部件和技術、化學品及高純度石英等關鍵材料限制。

不過，美中想在貿易和技術限制上發生實質改變，談判過程非常複雜，不僅涉及商務部和貿易代表的意見，還要考慮情報界、國會及其他與美國出口管制相關機構的立場和要求，一次倫敦會議無法解決。

瑞銀全球財富管理全球股票首席投資長布卡迪說，美國可能在繼續嚴控先進製造設備的情況下，取消對低端ＡＩ晶片和半導體的一些限制，交換中方逐步鬆綁近期的稀土管制。

布卡迪表示，市場短期內可獲安撫，但全球經濟仍不明朗，尤其是依賴大陸進口材料的產業。