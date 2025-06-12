美法院延長關稅措施 象徵川普這項貿易政策取得一大勝利

美國聯邦巡迴上訴法院10日裁定，延長允許美國總統川普「解放日」關稅措施的實施時間，且預料未來兩個月都將繼續實施，象徵川普這項貿易政策取得一大勝利。

在美國國際貿易法院裁決5月川普的關稅措施越權，要求暫停實施後，聯邦巡迴上訴法院10日裁定，延長暫緩執行這項裁決的行政暫停令，同時基於這是「極其重要議題」，不僅全院法官都會參與，也計劃夏季加快審理速度，預定7月31日聽取原告與被告兩造主張，這也意味川普全面關稅政策未來兩個月內都將繼續實施。

川普11日於社群媒體發文讚賞這項裁定，「聯邦上訴法院剛剛裁定，美國能利用關稅保護自身免受其他國家侵害，這對美國而言是一場偉大而重要的勝利」。

代表原告團體的自由正義中心資深法律顧問與訴訟主任史瓦布則表示，對裁定感到失望，但樂見聯邦上訴法院加速審理，且由全體法官審理川普是否濫用國際緊急經濟權力法（IEEPA）。

在國際貿易法院5月裁定川普濫用IEEPA來加徵關稅後，川普政府尋求上訴法院介入。無論哪一造在上訴法院敗訴，均可請求最高法院受理。川普針對鋼鋁與汽車的關稅則不受本案影響。

同時，知情人士透露，美國與墨西哥即將達成協議，可望取消華府對墨國當局加徵的50%鋼鐵關稅，但僅限於一定進口量。另有官員透露，美國與印度貿易談判也正在加速進行，雙方有望共同取得早期的勝利。

然而，美國與歐盟談判進程較不樂觀。歐盟認為，雙方的談判恐將超過川普設下的7月9日最後期限。