分析師看談判結果／美中貿易框架 魔鬼藏細節裡

美中雙方就落實日內瓦共識的框架達成共識，分析師指出，雖然結果算正面，但此一協議只是戰術性緩和局勢，而非戰略性調整，供應鏈壓力短期會得到緩解，但潛在的科技角力和未來發生摩擦的可能性依然存在。

Pepperstone研究主管韋斯頓表示，魔鬼藏在細節裡，雖然結果顯然是正面的，但美股大盤沒什麼反應，人民幣和澳幣也只小幅變動，顯示這都在市場預期之中，重點是細節，特別是有多少稀土流向美國，以及美國晶片有多少能不受限地銷往中國大陸。

雨樹合夥公司共同創辦人兼執行長林耿巍說：「美中都有壓力，也都想達成協議，談判暫時取得進展，卻改變不了美中之間永不止歇的競爭關係。美國不會完全取消晶片出口限制，但可能因為北京施壓及自己國內半導體業叫苦連天，稍微放寬部分管制。」

澳洲聯邦銀行外匯策略師孔恩認為：「有關潛在的貿易協議有所進展的暗示，對市場都能產生正面影響。儘管細節不多，但只要雙方繼續談，市場就會開心。要達成全面貿易協定很艱難，要花很長的時間，通常是數年之久。我懷疑這次會談得到的框架並非全面性方案。緊張局勢現在雖降溫，過幾個月肯定又再升級。」

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室另指出，「在我們看來，貿易方面的風險很可能持續存在，但市場也日益習慣高風險的談判」，建議投資人利用近期波動，逐步布局股市或平衡投資組合。除了美股外，看好在歐洲的投資機會。亞洲方面則偏好台灣和印度股票，以及中國大陸的科技股。

Global X投資策略師則說，人民幣匯率已反應了貿易樂觀情緒，美中之間需要更多具體措施，人民幣才能延續漲勢。