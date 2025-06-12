川普傳最快9月出訪大陸 協商成功至關緊要…美中都有壓力

美中針對落實5月貿易戰暫時休兵的框架達成共識，並有消息傳出，若一切順利，美國總統川普最快可望在9月出訪中國大陸。分析人士指出，川普正面臨移民政策遭遇大規模抗爭、稀土供應衝擊供應鏈的內外交逼情勢，與中國大陸協商成功至關緊要。

華爾街日報（WSJ）首席中國記者魏玲靈指出，知情人士向她透露，未來幾個月若一切順利，習近平當局更加希望能取得重大外交勝利，邀請川普訪問中國大陸，最早可能是在9月。

路透指出，美中都有壓力須達停火協議。投資人憂慮美國經濟和財務狀況，美元兌主要貨幣今年來重貶8%以上。川普的「大而美」法案也加劇外界對美債的憂心。現在川普面臨的挑戰層出不窮，諸如與全球首富馬斯克撕破臉、洛杉磯街頭抗議移民政策，都提高他與中國大陸談判成功的壓力。

中方狀況也類似，北京原本就在對抗嚴重的通縮壓力與疲弱消費，出口又遭美國關稅重創，亟須喘口氣。中國大陸海關9日公布，5月對美出口銳減34.5%，為新冠疫情爆發以來最劇烈跌幅。

市場對兩國再次休兵反應審慎，有分析師懷疑，任何進展可能只是表面的，難以解決深層議題、容易遭逢挫折。

在談判落幕前，地緣政治顧問業者歐布萊特石橋集團合夥人崔歐洛（Paul Triolo）指出，北京顯然在稀土問題上「嚐到甜頭」，若美國不採取明確重大的對等措施，北京不會讓步。但美方措施可能很難對選民交代。稀土是中國國家安全的重點，北京能說，不允許自家的釤鈷磁鐵，用於可能參與台海衝突的F-35戰機上。

崔歐洛認為，北京至少會要求，華府須解除美方在日內瓦會議後實施的管制，如半導體設計工具、飛機零件和技術、化學品等。但這類談判複雜，涉及與美國出口管制的相關機構廣泛，涵蓋情報界、國會等。