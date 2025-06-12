美中共識鬆綁稀土管制 川普： 華府、北京互課55%、10%關稅

美中11日結束在倫敦為期兩天的經貿磋商，對落實日內瓦協議的框架達成共識。美國總統川普11日發文表示，與中國的貿易框架已大功告成，內容包括北京將「預先」供應稀土，美國將准許陸籍學生進入美國大學，美方總計課徵55%的關稅，中方課10%。

美中此次談判共約20小時，直到倫敦時間11日零時（約台灣時間11日上午7時）才結束。雙方代表將呈交結果給各自領袖尋求同意後執行。

美國商務部長盧特尼克表示，雙方已建立執行5月日內瓦共識的框架，「首先，我們已排除負向因素」，「現在我們能繼續試圖從事正向貿易」，「我們已達成執行日內瓦共識、以及兩國領袖通話的框架」。

他說，這次框架為日內瓦共識「增添血肉」，協議可能移除中國對稀土礦物和磁鐵礦物管制，美國也可能「以平衡的方式」撤除一些最近的出口管制，但未提供細節。

川普隨後在社群媒體貼文指出：「我們與中國的協議完成，仍待中國國家主席習近平和我最後的同意。」「全磁鐵，以及任何必要的稀土，都將由中國預先供應。同樣地，我們會把議定的東西提供給中國，包括中國學生就讀我們的大學院校（我向來同意這點！）我方總計課徵55%的關稅，中國課10%。關係絕佳！」

他稍後補充：「補述中國的聲明，習主席和我將密切合作開啟中國和美國的貿易，這是兩國的重大勝利！」

領導中方代表團的中國副總理何立峰呼籲，美中應該按照兩國元首通話達成的重要共識和要求，進一步發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作。中國商務部副部長李成鋼則說，這次談判「深入、坦誠」。

盧特尼克說，「美國在稀土未入境時，實施一些措施」，「各位能預期那些（措施）會以平衡方式撤除」。