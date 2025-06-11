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川普稱美中達成協議「關稅幅度曝光」 大陸將向美國提供稀土

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普10日在華府近郊的安德魯聯合基地受訪。美聯社
美國總統川普10日在華府近郊的安德魯聯合基地受訪。美聯社

美國總統川普10日上午在真實社群發文說，「我們與中國已達成協議」，這尚需經過他和中國大陸國家主席習近平主席的最終批准。

川普說，中國將「預先」提供磁鐵及所有必要稀土，美方則將向中國提供已經同意的事項，「包括中國學生使用我們的大學院校（我一向同意此事！）」。

川普並說，「我們總計課徵55%關稅，中國將有10%關稅。（雙方）關係非常好！」

華盛頓郵報報導，這意味美國對中國輸美商品關稅稅率將為55%。

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