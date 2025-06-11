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美中貿易框架完成！對陸55%關稅、允陸生赴美 川普：待習近平同意

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普11日表示，與中國大陸的貿易框架已大功告成。路透社
美國總統川普11日表示，與中國大陸的貿易框架已大功告成。路透社

美國總統川普11日表示，與中國大陸的貿易框架已大功告成，其中內含一項協議，北京將「預先」供應稀土，而美國將准許中國籍學生進入美國大學。

川普在社群媒體平台上貼文說：「我們與中國的協議完成，仍待習近平主席和我最後的同意。」

前一天，美中貿易代表完成在倫敦的馬拉式磋商，雙方同意恢復關鍵礦物的貿易流動，並落實上月日內瓦會談議定的條件，亦即雙方都降低關稅

川普接著說：「全磁鐵，以及任何必要的稀土，都將由中國預先供應。同樣地，我們會把議定的東西提供給中國，包括中國學生就讀我們的大學院校（我向來同意這點！）我方總計課徵55%的關稅，中國課10%。關係絕佳！」

關稅 習近平 美國 美中貿易談判 川普

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