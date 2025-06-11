美中貿易談判「順利」 雙方已就日內瓦框架達成共識 正由川習批准中

彭博新聞10日報導，中美官員表示，已就日內瓦框架達成共識。美中兩國談判代表表示，雙方原則上已同意一項框架，以落實在日內瓦達成的共識，從而緩解貿易緊張局勢。

盧特尼克告訴記者：「我們已達成一個框架，以實施日內瓦共識。」

中國首席貿易談判代表李成鋼表示，中美代表團現在將提案帶回各自領導人審議。盧特尼克補充說：「一旦兩國元首批准，我們隨後將尋求落實該框架。」

美國貿易代表葛里爾表示，暫時沒有安排其他會議，但補充說，美中雙方經常通話，並且隨時可以進行溝通。

路透稍早報導，美國財政部長貝森特表示，他將因先前已經安排好的行程返回華府。盧特尼克則向媒體透露，談判可能會延續至11日。他說：「我認為談判進展非常非常順利，我們投入了大量時間、精力與心力，每個人都埋頭苦幹，密切合作。」

談判人員稍早曾短暫休息，隨後於英國時間晚間8時（台灣時間11日凌晨3時）左右重新召開會議，當天的談判持續了5個多小時，目前尚未公布更多細節。一位白宮官員也表示，美中貿易談判進展「順利」，但拒絕透露具體細節。