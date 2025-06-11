美中結束兩天的貿易談判！白日談到天黑 同意讓日內瓦協議重返正軌

美國財長貝森特周二晚間提前退出在倫敦舉行的美中貿易談判，以返回華盛頓出席國會聽證會，他離開前說，兩國還在繼續談，但稍後，雙方代表表示已結束兩天的磋商，達成一個框架，將讓貿易停火協議重回正軌，緩解全球最大的兩個經濟體之間的緊張關係。

這個框架基本上就是恢復上月在瑞士談成的協議，雙方根據該協議互降關稅，而此一安排的部分前提是中國承諾加快發放關鍵礦產的出口許可，同時雙方繼續保持對話。

美國商務部長盧特尼克表示：「世上最大的兩個經濟體已達成共識，現在就等川普總統批准這個框架，中方也會爭取習近平主席的同意，這就是整個流程。」

這是這場曲折貿易戰的最新發展，先前雖曾有過緩和，但近幾周緊張情勢又再升高。

全球金融市場周二的注意力都集中在美中這一輪為期兩天的談判上，這是5月12日在日內瓦達成90天貿易戰停火休戰協議後的首次面對面會談。此前盧特尼克有關雙方談得「非常非常好」的表態推動美股上漲。

稍早之前，知情人士透露，川普政府準備鬆綁近期針對晶片設計軟體、飛機引擎部件、化學品和核材料的一系列措施，以換取北京同意加快稀土出口。這將相當於拜登政府政策的重大轉變，那時實施所謂的「小院高籬」政策。

大西洋理事會Global China Hub非常駐資深研究員Dexter Roberts說，「美國若決定取消部分技術管制極有可能被視為中國的勝利」，直至最近，讓華盛頓取消任何管制似乎都「不可想像」。

與此同時，川普的貿易團隊；也加緊與印度、日本、南韓等商談雙邊協議。這些國家正爭相在7月9日前談成，避免屆時對等關稅從目前10%的基準上調至對其「量身定製」的更高水準。

此外，中國國家主席習近平周二與南韓新任總統李在明首次通話時呼籲，雙方共同維護多邊主義和自由貿易。習近平說：「要密切雙邊合作和多邊協調，共同維護多邊主義和自由貿易，確保全球和地區產業鏈供應鏈穩定暢通。」