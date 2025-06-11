美商務部長：美中已對日內瓦共識達成原則框架 待川習同意後實施

美中10日在倫敦進行貿易談判有最新進展，雙方表示針對落實日內瓦共識的框架原則上達成一致。美國商務部長盧特尼克表示，如果兩國的元首都予以同意，那麼美國和中國將實施這套框架。

盧特尼克表示，與中方就日內瓦共識達成框架，將回國向美國總統川普匯報以求批准。他稍後說，已經與川普通話並匯報談判情況。

盧特尼克說，背後的想法，就是增加與中國的貿易。此外，預期稀土和磁鐵問題將得到解決。

另一方面，中國貿易代表李成鋼也表示，中美雙方原則上就落實日那瓦共識達成框架。

這場倫敦會談從周二白日談到天黑，而美國財長貝森特已提前離場返回華盛頓。

美國貿易代表葛里爾表示，接下來沒有安排其他會議，但雙方將在明、後天保持聯繫。