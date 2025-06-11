【專家之眼】美中談判戰鼓擂與任正非羽扇綸巾的賽孔明

這兩天的全球關注，就是在倫敦舉行的中、美貿易會談，就如何貫徹先前雙方在日內瓦會談所建立的共識，以及在川、習通話後的最高指示，確定彼此對於工作窗口級別的交辦，議題都具體對焦和能盡速取得實質進展。

自就任之初，就急於展現交際手腕與政經謀略的川普總統，則迫不及待地撥通北京的電話，與習近平長談一個半小時。由於日內瓦舉行的經貿會談後，雙方陣營依舊是針鋒相對；在紛紛擾擾不斷之下，有了此番的倫敦會談。

中方主談代表，是刻正訪問西歐國家的副總理何立峰，其關鍵任務就要確保銷往歐盟電動車，能以最低訂價的協議，來取代被課徵反傾銷關稅。美方出席的部會官員，則有再度披掛上陣的財政部長貝森特、負責禁止貿易和輸出品項的商務部長盧特尼克，以及對中強硬派的貿易談判大使格里爾。

中、美的經貿磋商，無論完整機制與工作層級別的定期會晤，一直有在華盛頓繼續接觸；但並未如川普一開頭的盼望，中國方卻一路跟進做反制，甚至不惜亮出了停止出口到美國的底牌。終於讓空蕩蕩的賣場貨架，和美國主要連鎖零售商，再承受不住營收上的空轉；畢竟，開門還能售貨，才是正道。

究其實，雙方在瑞士日內瓦會談，雖然取消報復關稅的部分，100%；但進一步在非關稅限制方面的共識，一併做退讓；各自卻仍舊的退一步、進兩步啊！尤有甚者，當大陸在4月底祭出了稀土輸出管制，不單期貨市場和報價停頓，美國國防工業也在生產斷鏈上，面臨重大危機；陸續更傳出主要汽車廠商的停工新聞。

不消說，美國囤放稀土礦源的手法，就跟70年代發生的第一次石油危機，是一個樣；大陸在尖端晶片的被卡脖子，有錢卻買不到的違和感，也令旁人深感困惑與關切，十足演練中的戰爭禁運。

例如，美國最擔憂的就是稀土出口的管制；並於日內瓦會面的當時，設限禁止盟國使用華為的芯片，並且要審查外國人士的網路發言和取消哈佛新生的簽證面談等。

身為半導體龍頭與愛國企業，對於從5G路由器、手機和平板電腦，陸續被打壓禁售的華為，只能埋頭研發和自尋出路；更不想造成其他出口產業的被無辜牽連到。

因此，任正非在受訪時，親口承認半導體的製程技術，落後西方一個世代；並且強調要以數學跟化學，弭平在物理與機械上的不足。無論受訪的時機點，或是關於半導體談論重點，相當能契合倫敦會談的彼此需要。

要建立政治威信的川普，不可能輕易推翻他禁止輸出的成命；客隨主便，既然買不到最快速的AI晶片，就自己想辦法去勤能補拙。至於大陸廣大的網路建設與運算資訊的市場缺口，反倒便宜了華為集團跟他的供應鏈。

再則，這次會談的氛圍只要能守住全球投資人信心，就能幫川普跟財政部解決燃眉之急；畢竟，馬上到期的美國公債，需要以現金做償還，發行新債的交易難度，可不能在信用評等被降級一般，再度發生投資人的觀望與市場遲疑。

總之，事先即拿捏好彼此讓步的幅度和底線所在，不太可能給世人有驚喜；卻絕不能有意外，就是倫敦會談的最高準則。至於粉墨登場，在會談場外的任正非，透過三言兩語的化解，既是事前給足安慰，更是找尋未來的根本之所在。