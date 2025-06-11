美國與墨西哥接近達成協議 可望取消部分鋼鐵關稅
路透社引述彭博（Bloomberg News）報導指出，美國和墨西哥接近達成一項協議，將取消美國總統川普（Donald Trump）對特定數量內的墨西哥輸美鋼鐵所徵收的50%關稅。
根據彭博報導，這個協議的條款尚未敲定，但預計將允許美國企業在總進口量未超過歷史貿易量基準的情況下，免關稅進口墨西哥鋼鐵。
川普於5月底宣布，鋼鋁關稅將從目前的25%加倍增至50%，以進一步保護美國相關產業。
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）近來表示，如果川普拒絕減免鋼鋁關稅，墨國將採取反制措施。她告訴記者：「如果我們無法達成協議，我們也會宣布一些必須採取的措施，以加強並保護就業。」
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