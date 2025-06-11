美官員稱美中貿易談判進行順利 估可能持續至6月11日

美國和中國代表今天在英國倫敦進行第2天貿易談判，美方代表之一商務部長盧特尼克表示談判進行順利。他希望談判能在今晚結束，但可能持續至11日。

路透社報導，盧特尼克（Howard Lutnick）在倫敦蘭卡斯特宮（Lancaster House）告訴記者說：「我認為會談進行地非常順利，我們耗費許多時間、努力和精力，每個人都在埋頭苦幹、密切合作。」美中團隊已在此進行2天會談。

盧特尼克指出：「我希望他們在今晚結束。但如果有必要，我們明天還會在這裡。但我希望他們在今晚結束。」

另據法新社報導，白宮人工智慧（AI）與加密貨幣「沙皇」塞克斯（David Sacks）今天在華盛頓舉行的亞馬遜網路服務公司（AWS）峰會中表示，中國在AI方面落後美國3至6個月，並示警美國過度監管AI，可能打擊美國在這個產業的創新。

塞克斯強調：「中國在AI領域並未落後我們很多年，可能落後3至6個月。這是一場勢均力敵的競爭。」