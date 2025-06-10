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日駐北京大使 批美關稅「無法接受」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
日本駐北京大使金杉憲治10日下午在北京發表演說，罕見直言批評美國關稅政策。記者廖士鋒／攝影
日本駐北京大使金杉憲治10日下午在北京發表演說，罕見直言批評美國關稅政策。記者廖士鋒／攝影

日本駐北京大使金杉憲治昨日在北京發表演講，罕見直言批評美國總統川普關稅政策是日本「無法接受的」，也指出日本與中國大陸的關係目前還在恢復進程，在當前形勢下必須堅持對話交流有效管控分歧。對於台灣議題，他重申一九七二年的日方立場，並提到「不希望看到任何因台灣相關議題而產生的衝突」。

金杉憲治昨日在中國人民大學發表「日中關係的未來」演講，現場近兩百個座位座無虛席。他表示，日本跟大陸領導人都秉持「基於共同戰略利益的互惠關係」的共識，這意味著兩國不可避免地面臨著有時看似難以克服的挑戰，重要的是有效地處理這些懸而未決的問題，防止它們對整體關係產生負面影響，同時努力加強合作。日本首相石破茂已表達有意訪問大陸，希望不久的將來能實現這一目標。

就美日關係，金杉憲治稱，美國是日本唯一盟友，與美國保持穩定關係對日本至關重要，他話鋒一轉指出，日美關係也非沒有問題，川普的大規模關稅是巨大挑戰，「我們無法接受」，已向美方解釋這些措施對日本影響，並敦促他們重新考慮。

針對「日本有事就是台灣有事」等說法，金杉憲治指出，一九七二年日本與北京建交聲明，對此有非常明確的表態，日方立場沒有變過，「我們不希望看到任何因台灣相關議題而產生的衝突。我相信雙方（台灣與大陸）都有足夠智慧以和平方式解決這個問題」。

關稅 川普

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