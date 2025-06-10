觀察站／二軌對話 中共對美有新劇本

中美經貿磋商會議正在倫敦舉行，這次會議源自六月五日美國總統川普與中國大陸國家主席習近平的通話。這次通話被稱為關稅戰以來首次中美最高層通話，不僅敲定了經貿再談判，就在通話當日，還進行了一場「中美高級別二軌對話第二次會議」。「二軌對話」重新上路，顯示中共對美外交有一套劇本。

中美高級別二軌對話第二次會議六月五日在北京舉行，因同時間大事太多，這次會議未受特別關注，在大陸官方媒體上，也只是簡短報導，大陸國家副主席韓正在會議當天會見了美方代表團。

這次會議是由中國外交學會主辦，外交學會是官辦民間團體，主要職責是推動民間外交。這次中方代表團由外交學會會長王超率領，主要成員有中央外辦常務副主任裘援平、前駐美大使崔天凱、人行前副行長朱民等人。美方由美中關係全國委員會董事會執行副主席格林伯格率領，曾在美國駐北京大使館任職的布魯金斯學會約翰·桑頓中國中心主任何瑞恩等人出席。

對今次二軌會議內容，主辦方只說雙方就戰略、安全、經貿等議題進行了研討。韓正會見美方代表團，公開內容也只是說中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，當前中美關係處於關鍵歷史節點。又希望中美高級別二軌對話能增進美國各界對中國的了解和理解，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

二軌會議內容語焉不詳，那就看看形式。中美關係中，磋商代表官辦，對話意味著民間，「二軌」直譯是在官方第一軌道之外的又一軌道，在美在中都有點半官半民的意思。自上世紀八十年代以來，中美間不同形式的對話機制已有約百種，二軌對話做得最有聲有色，還演變出不同主題的對話活動，如經濟、人文、環保、軍事等等。

六月五日在北京舉行的中美高級別二軌對話第二次會議，但未查到與之相對應的中美高級別二軌對話第一次會議。中國外交學會的資料顯示，有一場「中美二軌高層對話首次會議」，舉辦時間早在二○○九年，當時會議的中美雙方主席，中方是前外長唐家璇、美方是前國務卿季辛吉，出席者中好多已經不在了。

「中美高級別二軌對話」重上檯面，應有中共高層對中美關係的新思考，即不同軌道一起上路，穩住可能的中美關係變局。

有學者提醒，在一軌研商、二軌對話之外，川普首任期中，二○一七年四月美國海湖莊園「川習會」確定建立四大高級別對話機制，包括外交安全對話、全面經濟對話、執法及網路安全對話、社會和人文對話，一度被認為可推動美中關係均衡發展，但後來有貿易戰和疫情，就不大被提起了。