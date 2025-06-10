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陸官媒：美中貿易談判已於倫敦結束

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美中貿易磋商落幕 傳用晶片換稀土

聯合報／ 記者廖士鋒、編譯季晶晶／綜合報導
美中九日在倫敦舉行貿易談判，雙方代表團在會場合影，包括美國貿易代表葛里爾（左起）、商務部長盧特尼克、財政部長貝森特、大陸副總理何立峰、商務部長王文濤與貿易談判代表李成鋼。（路透）
美中九日在倫敦舉行貿易談判，雙方代表團在會場合影，包括美國貿易代表葛里爾（左起）、商務部長盧特尼克、財政部長貝森特、大陸副總理何立峰、商務部長王文濤與貿易談判代表李成鋼。（路透）

美中倫敦經貿磋商台灣時間十日深夜結束。美國官員說，美方正尋求放寬科技產品出口，交換中方放寬稀土出口限制。中方發布雙方團隊合影，官媒呼籲拆除人為設置的「鐵柵欄」，推動中美經貿穩定發展。港媒稱，美方只要坦誠對話合作，北京可能放寬稀土出口管制。

雙方代表九日晚間在倫敦蘭卡斯特府結束首日談判，歷時逾六小時。十日上午十時再次會面，午餐後繼續進行。

央視旗下「玉淵譚天」十日凌晨釋出雙方代表團合影。陸方是副總理何立峰、商務部長王文濤、貿易談判代表李成鋼，美方則為財政部長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表葛里爾。

首日會談結束後，貝森特表示「這是一次很好的會談」，盧特尼克則說這次會談「富有成果」。何立峰離場時沒有向媒體發表評論。

川普九日在白宮對記者說：「我們與中國的進展順利。中國並不容易對付。我目前收到的都是正面消息。」

目前尚未發布任何官方聲明。預料「貿易限制」將會是主要議題，美國依賴大陸的稀土礦，大陸則尋求取得美國晶片。

彭博社報導，美國釋出訊號，願意鬆綁部分科技產品出口，交換中方放寬稀土出口限制。知情人士說，川普政府準備撤銷近期針對晶片設計軟體、噴射引擎零件、化學品和核能材料所實施的一系列管制措施。

當記者詢問相關可能性時，川普僅回應「再看看」。他再度聲稱「中國多年前就一直在剝削美國」，也說「我們希望開放中國市場」。

白宮國家經濟委員會主席哈塞特周一稍早接受ＣＮＢＣ訪問表示，川普政府預期「在倫敦達成協議後」，美國將放寬各項出口管制，中國也將大量釋出稀土。但他補充，輝達最尖端晶片不在鬆綁之列，用於訓練人工智慧服務的輝達Ｈ20晶片仍將維持管制。

立場偏向北京的港媒星島日報昨刊文指，全球百分之九十稀土磁鐵在陸生產，大陸限制出口導致全球供應鏈幾近癱瘓，美國車商叫苦連天；中美元首五日通話，川普稱習近平已同意讓稀土礦產和磁鐵流入美國，「胳膊擰不過大腿」，盧特尼克當然也必須有所回報。

文章引述新華社評論稱，稀土在先進戰機等尖端軍事裝備扮演不可或缺角色，對其進行出口管制是國際通行作法，北京的目標是「規範出口」而非「禁止出口」。

此前，中方面對歐盟等方面提出的關切和建議，商務部長王文濤明確表示，願對符合條件的申請方建立「綠色通道」，加快審批。鑒於新華社呼籲美方理解中方新規，通過坦誠對話與合作解決稀土出口問題，「言下之意，美方只要『坦誠對話與合作』，『綠色通道』也會有的」。

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