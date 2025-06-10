華郵：美中恐只能達成「有限和解」

新一回合美中貿易談判九日起在倫敦舉行，華盛頓郵報分析，雙方立場明顯分歧，對話只是弭合裂痕的第一步，專家認為這次磋商最後恐怕只能達成有限協議，兩國之間商業關係惡化雖能減緩卻無法停止。

報導說，中國已下定決心要降低對其他國家的依賴，尤其是美國，專家表示，川普不按牌理出牌的貿易外交，使得全球兩大經濟體不容易達成全面協議，就連關於中國經濟本質的根本問題都難有共識。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」中國專家甘迺迪指出：「我們看到了在沒有任何原則做為依據的情況下，美中貿易競爭將變成什麼樣子。美國不再捍衛以規則為基礎的秩序，也沒有要保護市場經濟免於受到中國不當行為影響。美國純粹只是為了美國領導人的短期個人利益而想達成協議。」

亞洲協會社會政策研究所國際安全與外交副主席羅素指出，中國政府將在新回合談判提出要求，包括希望美國放寬先進半導體出口以及中國國產商業客機計畫需要的航太科技。

新回合談判登場的時間，就在美中經濟關係持續走下坡之際。美國人口普查局資料顯示，今年一月至四月間，美中兩國直接貿易比二○二二年同期減少大約四分之一，美國駐北京大使館四月間核發共計一九一○九份臨時商務簽證或觀光簽證，與二○一七年四月相比縮水大約百分之四十五。報導指出，某些貿易統計數字可能對於貿易衰退的描述過於誇大，因為中國製造商目前還是透過越南、墨西哥等其他國家，向美國客戶出貨。中國稱霸全球製造業，讓美國企業不得不向中國採購。