中美倫敦舉行經貿磋商 港媒：稀土「綠色通道」 可期待
中美官員在倫敦舉行經貿磋商，香港星島日報昨（10）日刊出「中國觀察」文章表示，若中美雙方能坦誠對話，稀土「綠色通道」可以期待。
文章寫道，由於關稅倡導者盧特尼克首次加入談判，有分析認為「這對中方不是好消息」。不過此次會談主要議題是出口管制，美方希望中方放寬稀土出口，中方則希望美方放寬先進技術限制，盧特尼克作為美國商務部長參加「很正常」。
文章續稱，全球90%稀土磁鐵在大陸生產，大陸限制出口導致全球供應鏈幾近癱瘓，美國汽車商叫苦連天。更何況中美元首此前於5日通電，已決定整個談判框架和方向。美國總統川普聲稱中國國家主席習近平已同意讓稀土礦產和磁鐵流入美國。「胳膊擰不過大腿（指弱小的力量無法戰勝強大的力量），盧特尼克當然也必須『有所回報』。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言