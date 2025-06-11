中美倫敦舉行經貿磋商 港媒：稀土「綠色通道」 可期待

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
香港星島日報10日刊出「中國觀察」文章表示，若中美雙方能坦誠對話，稀土「綠色通道」可以期待。(美聯社)
香港星島日報10日刊出「中國觀察」文章表示，若中美雙方能坦誠對話，稀土「綠色通道」可以期待。(美聯社)

中美官員在倫敦舉行經貿磋商，香港星島日報昨（10）日刊出「中國觀察」文章表示，若中美雙方能坦誠對話，稀土「綠色通道」可以期待。

文章寫道，由於關稅倡導者盧特尼克首次加入談判，有分析認為「這對中方不是好消息」。不過此次會談主要議題是出口管制，美方希望中方放寬稀土出口，中方則希望美方放寬先進技術限制，盧特尼克作為美國商務部長參加「很正常」。

文章續稱，全球90%稀土磁鐵在大陸生產，大陸限制出口導致全球供應鏈幾近癱瘓，美國汽車商叫苦連天。更何況中美元首此前於5日通電，已決定整個談判框架和方向。美國總統川普聲稱中國國家主席習近平已同意讓稀土礦產和磁鐵流入美國。「胳膊擰不過大腿（指弱小的力量無法戰勝強大的力量），盧特尼克當然也必須『有所回報』。」

關稅 川普

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