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陸官媒：美中貿易談判已於倫敦結束

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陸官媒：美中貿易談判已於倫敦結束

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中國大陸與美國當地時間10日下午已於倫敦結束經貿談判。（圖／截自CGTN Europe直播）
中國大陸與美國當地時間10日下午已於倫敦結束經貿談判。（圖／截自CGTN Europe直播）

大陸官媒中國環球電視網歐洲頻道10日深夜報導稱，美中雙方已在倫敦結束貿易談判。

這場談判於9日開始，歷經兩天會談，陸方有副總理何立峰、商務部長王文濤、貿易談判代表李成鋼，美方則為財政長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表葛里爾。

稍早中國環球電視網歐洲頻道曾報導雙方會談在10日的午餐後繼續。

針對這次經貿磋商，綜合外電和大陸媒體報導，美國官員說，美方正尋求放寬科技產品出口，交換中方放寬稀土出口限制。大陸官媒則呼籲拆除人為設置的「鐵柵欄」，推動中美經貿關係穩定發展。港媒聲稱，美方只要坦誠對話與合作，北京可能放寬稀土出口管制。

央視旗下「玉淵譚天」十日釋出雙方代表團合影。

首日會談結束後，貝森特表示「這是一次很好的會談」，盧特尼克則說這次會談「富有成果」。何立峰離場時沒有向媒體發表評論。

川普九日在白宮對記者說：「我們與中國的進展順利。中國並不容易對付。我目前收到的都是正面消息。」

關稅 川普

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