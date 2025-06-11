美中第二輪貿易談判第二天 美國願鬆綁晶片出口

美中第二輪貿易談判10日繼續第二天議程。美國釋出訊號，願意鬆綁半導體等部分科技產品出口限制，交換中國放寬對稀土出口限制保證，但對最先進晶片仍堅持不放手。

白宮國家經濟委員會主席哈塞特9日接受CNBC訪問時表示，川普政府預期「在倫敦達成協議後」，美國將放寬各項出口管制，中國也將「大量釋出」稀土。

這番發言是美方迄今為止釋出最明確的讓步訊號，顯示美國願意做出這樣的讓步，但哈塞特也補充，輝達用於驅動AI運算最尖端晶片的出口限制，不在鬆綁之列。哈塞特明確表示：「我所指的（放寬限制），並不是那些非常非常高階的輝達產品。」他特別強調，用於訓練AI服務的輝達H20晶片仍將維持管制，「我談的是對其他半導體實施的出口管制，那些對中國也非常重要。」

圖／經濟日報提供

知情人士透露，川普政府準備撤銷近期針對晶片設計軟體、噴射引擎零件、化學品和核能材料所實施的一系列管制措施。其中多項行動是過去幾周美中緊張升溫之際所採取措施。

大西洋理事會全球中國中心研究員羅伯茲說，美國決定撤回部分科技管制，很可能被中國視為勝利；回顧前朝，美國取消任何管制都令人難以想像。消息來源指出，倫敦會談前川普授權貝森特團隊，可協商取消最近對中國出口科技和其他產品限制，這個新策略凸顯中國稀土管制對美國工業影響。