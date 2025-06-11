美中第二輪貿易談判第二天 美國願鬆綁晶片出口

經濟日報／ 編譯季晶晶陳苓任中原／綜合外電
美國釋出訊號，願意鬆綁半導體等部分科技產品出口限制，交換中國放寬對稀土出口限制保證，但對最先進晶片仍堅持不放手。 路透
美國釋出訊號，願意鬆綁半導體等部分科技產品出口限制，交換中國放寬對稀土出口限制保證，但對最先進晶片仍堅持不放手。 路透

美中第二輪貿易談判10日繼續第二天議程。美國釋出訊號，願意鬆綁半導體等部分科技產品出口限制，交換中國放寬對稀土出口限制保證，但對最先進晶片仍堅持不放手。

白宮國家經濟委員會主席哈塞特9日接受CNBC訪問時表示，川普政府預期「在倫敦達成協議後」，美國將放寬各項出口管制，中國也將「大量釋出」稀土。

這番發言是美方迄今為止釋出最明確的讓步訊號，顯示美國願意做出這樣的讓步，但哈塞特也補充，輝達用於驅動AI運算最尖端晶片的出口限制，不在鬆綁之列。哈塞特明確表示：「我所指的（放寬限制），並不是那些非常非常高階的輝達產品。」他特別強調，用於訓練AI服務的輝達H20晶片仍將維持管制，「我談的是對其他半導體實施的出口管制，那些對中國也非常重要。」

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

知情人士透露，川普政府準備撤銷近期針對晶片設計軟體、噴射引擎零件、化學品和核能材料所實施的一系列管制措施。其中多項行動是過去幾周美中緊張升溫之際所採取措施。

大西洋理事會全球中國中心研究員羅伯茲說，美國決定撤回部分科技管制，很可能被中國視為勝利；回顧前朝，美國取消任何管制都令人難以想像。消息來源指出，倫敦會談前川普授權貝森特團隊，可協商取消最近對中國出口科技和其他產品限制，這個新策略凸顯中國稀土管制對美國工業影響。

關稅 川普

延伸閱讀

有望挽回關係？川普、馬斯克才鬧翻 白宮卻擬保留星鏈服務

又往臉上貼金？川普狠批州、市長無能 稱若未派兵「洛杉磯將成焦土」

指川普政府部署陸戰隊「公然濫權」 加州長將再提告阻止

馬斯克將遭清算？川普疑施壓盟友選邊站 官員曝想挽回「只剩1招」

相關新聞

美中貿易磋商落幕 傳用晶片換稀土

美中倫敦經貿磋商台灣時間十日深夜結束。美國官員說，美方正尋求放寬科技產品出口，交換中方放寬稀土出口限制。中方發布雙方團隊...

路透報導美中倫敦貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說談判還在進行

一名美國官員10日告訴路透，美國和中國在倫敦的貿易談判已結束。美中正尋求在出口管制的議題上取得突破，避免兩大強權之間出現...

美中倫敦貿易談判都是好消息 川普：中國不易對付

美中倫敦貿易談判10日進入第二天，儘管雙方未透露首日談判相關情況，但美國總統川普在白宮透露，目前從倫敦收到的都是好消息，...

中美倫敦舉行經貿磋商 港媒：稀土「綠色通道」 可期待

中美官員在倫敦舉行經貿磋商，香港星島日報昨（10）日刊出「中國觀察」文章表示，若中美雙方能坦誠對話，稀土「綠色通道」可以...

華郵：美中恐只能達成「有限和解」

新一回合美中貿易談判九日起在倫敦舉行，華盛頓郵報分析，雙方立場明顯分歧，對話只是弭合裂痕的第一步，專家認為這次磋商最後恐...

日駐北京大使 批美關稅「無法接受」

日本駐北京大使金杉憲治昨日在北京發表演講，罕見直言批評美國總統川普的關稅政策是日本「無法接受的」，也指出日本與中國大陸的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。