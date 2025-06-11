美中倫敦貿易談判都是好消息 川普：中國不易對付

經濟日報／ 記者謝守真、編譯季晶晶／綜合報導
美中經貿磋商機制首次會議在英國倫敦登場，雙方在會談前合照。圖為大陸方面為國務院副總理何立峰（右三）、商務部長王文濤（右二）、商務部貿易談判代表李成鋼（右一）；美方人員為財政部長貝森特（左三）、商務部長盧特尼克（左二）、貿易代表葛里爾（左一）。（新華社）
美中經貿磋商機制首次會議在英國倫敦登場，雙方在會談前合照。圖為大陸方面為國務院副總理何立峰（右三）、商務部長王文濤（右二）、商務部貿易談判代表李成鋼（右一）；美方人員為財政部長貝森特（左三）、商務部長盧特尼克（左二）、貿易代表葛里爾（左一）。（新華社）

美中倫敦貿易談判10日進入第二天，儘管雙方未透露首日談判相關情況，但美國總統川普在白宮透露，目前從倫敦收到的都是好消息，但同時也稱「中國不容易對付」。

這次會談在白金漢宮附近建於19世紀的蘭卡斯特宮（Lancaster House）進行。出席首次會談的美方代表包括財政部長貝森特、商務部長盧特尼克及貿易代表葛里爾；大陸代表團則由國務院副總理何立峰領銜，還包括商務部部長王文濤和副部長李成鋼。

綜合路透、彭博等外媒報導，川普在當地時間9日表示，「我（目前）收到的都是好消息。」他並稱，「我們和中國的關係很好。（但）中國不容易對付」，川普未透露具體談判內容。

被問及是否會解除出口管制時，川普則表示，「我們拭目以待。」他補充，「中國多年來一直在剝削美國」，「我們希望中國開放」。

據悉，雙方此次會談將聚焦關稅、科技和稀土等議題，美方尋求中方解禁稀土出口，中方則會談及美方的晶片出口管制。

貝森特則在倫敦指出，美中雙方進行了一次「良好的會談」；盧特尼克則稱討論「富有成果」。彭博稱，盧特尼克的到場，凸顯了出口管制在此次談判中的重要地位。而何立峰離場時則未向媒體發表任何評論。

彭博報導，美國已釋放訊號，表示願取消部分科技出口限制，以換取大陸承諾放寬稀土出口限制。稀土對包括智慧手機、戰鬥機和核反應堆棒在內的一系列能源、國防和科技產品至關重要。大陸占全球稀土產量的近70％。

具體而言，知情人士透露，川普政府準備取消最近針對晶片設計軟件、噴氣發動機部件、化學品和核材料的一系列措施。其中許多是在過去幾周、因美中關係緊張採取的措施。

香港經濟日報報導，花旗認為，雙方達成一項交易性協議的可能性上升；不過中國可能只會作出謹慎讓步。花旗預期20%的芬太尼關稅有很大機會通過談判暫停甚至取消。

關稅 川普

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