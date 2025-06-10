美中第2輪貿易談判第2天 美國商務部長稱進行順利

美國和中國代表今天在英國倫敦舉行第2天的貿易談判，美方代表之一商務部長盧特尼克對媒體記者表示，談判進行順利。雙方尋求在出口管制上能突破僵局，以免爆發新一波貿易戰。

路透社報導，盧特尼克（Howard Lutnick）說：「昨天（談判持續了）一整天，我預期今天也會談一整天。...談判持續順利進行，我們花很多時間共處。」

美中兩國5月在瑞士日內瓦舉行首輪貿易談判時，雙方皆同意讓步以免陷入全面貿易禁運。不過，兩國此後仍相互指責對方以多項出口管制措施來試圖掐住供應鏈，如今雙方談判尋求就此達成協議。

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）昨天表示，若中國加快稀土和磁鐵的出貨速度，美國可取消近期對一些貨物實施的出口管制，例如半導體。稀土和磁鐵對美國經濟至關重要。