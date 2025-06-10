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首日會談逾6小時！中美談判進入第二天 央視：經貿磋商繼續進行

聯合報／ 記者葉文義廖士鋒／即時報導
央視新聞晚間21時21分報導，英國倫敦當地時間6月10日，中美經貿磋商機制首次會議進入第二天。會議從上午開始，在午餐後繼續進行。圖／AI生成
央視新聞晚間21時21分報導，英國倫敦當地時間6月10日，中美經貿磋商機制首次會議進入第二天。會議從上午開始，在午餐後繼續進行。圖／AI生成

央視新聞晚間21時21分報導，英國倫敦當地時間6月10日，中美經貿磋商機制首次會議進入第二天。會議從上午開始，在午餐後繼續進行。

雙方代表9日在倫敦蘭卡斯特府結束首日談判，歷時逾六小時，10日上午10時再次會面。

央視旗下「玉淵譚天」10日凌晨釋出雙方代表團合影。陸方代表是副總理何立峰、商務部長王文濤、貿易談判代表李成鋼，美方則為財政長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表葛里爾。

首日會談結束後，貝森特表示「這是一次很好的會談」，盧特尼克則說這次會談「富有成果」。何立峰離場時沒有向媒體發表評論。

川普9日在白宮對記者說：「我們與中國的進展順利。中國並不容易對付。我目前收到的都是正面消息。」

目前尚未發布任何官方聲明。預料「貿易限制」將會是主要議題，美國依賴中國大陸的稀土礦，大陸則尋求取得美國晶片。

關稅 貝森特 盧特尼克 川普 何立峰

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