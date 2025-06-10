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美中貿易談判第二天 傳美擬取消部分科技管制「換取稀土」

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美中貿易談判合影。美聯社
美中貿易談判合影。美聯社

美國和中國大陸在英國倫敦的貿易談判進入第二天，據傳美方打算取消部分科技管制，換取北京鬆綁稀土出口。金融市場坐立難安，靜候結果。

美國財長貝森特和中國國務院副總理何立峰率領的團隊，10日上午10點半過後不久，在蘭卡斯特宮（Lancaster House）展開第二天會談。美國商務部長盧特尼克抵達時向記者表示，磋商進展順利，預料今天將持續一整天。

本周的關鍵議題是重新確定上個月日內瓦合約的條款。美方理解是，中方會允許更多稀土送交美國客戶。川普當局指控北京動作太慢，稀土瀕臨短缺衝擊美國製造業。

知情人士說，為換取稀土，川普政府準備撤除近來的連串管制措施，包括晶片設計軟體、噴射機引擎零件、化學品、核原料等。這當中有許多行動，是過去幾周美中緊張升溫時實施。

大西洋理事會全球中國中心的研究員員羅伯茲（Dexter Roberts）說，美國決定撤回部分科技管制，很可能被中國視為勝利；回顧前朝，美國取消任何管制都令人難以想像。

債市和匯市密切關注會談，搜尋潛在經濟衝擊的線索。貿易緊張削弱外界對美元資產的信心，彭博美元現貨指數今年迄今重貶，徘徊在2023年來低點附近。

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