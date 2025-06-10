迎巨大挑戰！日本駐北京大使演講 罕見批評美國關稅「無法接受」

日本駐北京大使金杉憲治10日在中國人民大學演講，他特別提到美國總統川普的關稅政策是日本「無法接受的」，也指出日本與大陸間的關係目前還在恢復進程，在當前形勢下必須堅持對話交流有效管控分歧。

中國人民大學重陽區域國別論壇之「大使講壇」第十場，於10日下午邀請金杉憲治發表「日中關係的未來」演講，現場近200個座位座無虛席，不少聽眾站在場地後面聽講。

金杉憲治自2023年12月起擔任日本駐北京特命全權大使。他在演講開頭就表示，自己可能並不是傳統意義上的「中國通」外交官，但職業生涯與中國有不解之緣，在抵陸擔任大使之後，他一直都把和大陸各界溝通作為首要任務進行，過去一年半他已走訪18個城市、11所大陸高校，並開了微博帳號，希望幫助大陸年輕人更加了解日本文化、日本人民。

談及中日關係，他表示，中日關係確實十分複雜但是又不可或缺，日本跟大陸領導人都秉持「基於共同戰略利益的互惠關係」的共識，這意味著，兩國不可避免地面臨著有時看似難以克服的挑戰，重要的是要有效地處理這些懸而未決的問題，防止它們對整體關係產生負面影響，同時努力加強合作，實現共同利益。

他提及，去年日本首相石破茂和大陸總理李強10月在寮國會晤，11月在祕魯，大陸國家主席習近平又再次與石破茂會談，日本外相也到訪大陸，這樣互訪機制也標誌兩國關係重回正軌的積極信號。目前兩國關係還在恢復進程，最大挑戰在於民間情感，日本社會對大陸仍存在負面認知，大陸社會也日存在偏見，這些問題必須通過有效合作解決讓兩國人民親身感受改善帶來的好處。

展望未來，金杉憲治說，石破茂已經表達了訪問大陸的意願，「我希望在不久的將來能夠在適當的時機實現這一目標。雖然目前還沒有確定具體的日期，但我們將繼續一步步向前推進」。

就美日關係，金杉憲治稱，美國是日本唯一盟友，因此與美國保持穩定關係對日本至關重要，他話鋒一轉指出，日美關係也不是沒問題，美國川普總統當前發布的大規模關稅對我們都是巨大挑戰，「我們無法接受」，已向美方解釋這些措施對日本巨大影響，並敦促他們重新考慮；他強調，日本與中國大陸、美國關係都是十分關鍵的，確保關係沒有「萬靈藥」，最好辦法就是與中美保持溝通、良好穩定關係。

而針對經濟，金杉憲治表示，目前有一萬家日本公司在中國大陸經商營商，業務據點超過三萬個，許多外商企業都面臨挑戰困難，但很多日本公司都將大陸比做「健身房」，未來日本公司可能在中國大陸建立運營各種養老措施。但日本企業對於目前未能與大陸本土企業享有公平競爭環境仍不太滿意，日方正向大陸政府轉達這些企業擔憂。至於人文交流，他表示兩國旅遊一直在恢復，但仍未恢復到疫情前水平，而自大陸去年11月底恢復日本免簽入境以來，商務人士明顯增長，不幸的是有些人仍擔憂，「原因眾多」，日方在這些問題繼續與大陸政府協商。

今年是二戰結束八十年，金杉憲治特別表示日本多次對戰爭期間行為表示深刻反省和反思，歷屆內閣表達的立場是一致的，今後也會堅定不移，作為愛好和平國家走過八十年，日本仍決心絕不偏移這一道路，「希望中國朋友能夠理解認同日本的決心」。

在研討環節，北京清華大學國際關係學系教授劉江永指出，希望雙方多一點交流渠道，不只是乾杯，在一些問題上能夠坦承交換，才能讓民間感情有所向好。「不然見面可能你好我好，但談到釣魚島（大陸說法，即釣魚台）就是不好」；中國人民大學國際關係學院教授宋偉則指出，中日圍繞地區主導權競爭正在減少，這是中日實際差距擴大造成的，日本是重要地區大國，但是從綜合實力來講，實力差距擴大，不太會在地區主導權進行兩強競爭。