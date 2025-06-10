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有望鬆綁晶片管制？白宮向陸提「一點」做交換：盼達成協議

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）。（歐新社）
美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）。（歐新社）

美國白宮國家經濟顧問委員會主席哈塞特10日表示，在倫敦舉行的美中貿易談判中，如果中方同意加速稀土出口流程，川普將放鬆對大陸實施的晶片出口管制。這是美方高級官員首次提到川普願意將出口管制問題端上談判桌。他並預期雙方將達成協議，使大陸加速鬆綁稀土與磁鐵出口管制。

中、美貿易談判10日進入第二天。美方主談官員包括財政部長貝森特、貿易代表葛里爾及商務部長盧特尼克。哈塞特表示，「我預期將是一次短時間的會議，雙方將大而強有力地握手。我的預期是在雙方握手之後，來自美方的任何出口管制都將放鬆，且（大陸將）大量釋出稀土」。

哈塞特並未明確指出美國將放鬆那些出口管制，但提到川普政府不會放鬆輝達高端晶片對大陸出口的管制措施。

關稅 川普

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