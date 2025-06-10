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美中倫敦貿易談判 「稀土」還是關鍵！

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美、中近日再次於倫敦啟動貿易談判，各界認為稀土還是談判的關鍵議題。（中央社示意圖）
美、中近日再次於倫敦啟動貿易談判，各界認為稀土還是談判的關鍵議題。（中央社示意圖）

美國與中國於倫敦再度展開貿易談判，各界除了關注關稅稅率，還有稀土貿易！美國商務部長盧特尼克9日與中國副總理何立峰於倫敦進行談判，這是美國總統川普與中國國家主席習近平上周通話後促成的會談。雙方除了關稅稅率以外，各界關注中國是否會解禁稀土對全球的出口管制，

但雙方仍有多層面紛爭，難有關鍵性成果。

稀土出口管制最關鍵

根據《英國廣播公司》報導，美中於倫敦再次進行貿易談判，外界判斷，中國的稀土出口將會是議程中最重要的議題。美、中上個月同意暫時停火，關稅也下降到美30%（包括芬太尼的20%）與中對美徵收10%。不過美國指控中國解禁出口稀土太慢，但中國也不滿美國限制其半導體與AI相關產品出口到中國。

美國總統川普與中國國家主席習近平上周進行通話，川普表示雙方進行了一場非常好的談話，並對兩國都有非常正面的結論。但習近平表示，美國應該撤銷對抗中國的一系列負面措施。白宮經濟顧問哈塞特則放話說，若兩國領袖能進行短暫會面，就有機會共同解決稀土與出口管制等問題。

美中紛爭多樣、複雜

美國財政部長貝森特與貿易代表葛里爾也會同行。英國阿提米斯基金經理拉瑪查丹表示，中國出口全球69%稀土，且稀土對美國科技發展相當關鍵，也許雙方有機會在此次談判上有部分成果，中國商務部已經放寬部分稀土出口的許可。

時代雜誌》提到，中國近日想將大使館遷移到靠近英國財政部的地點，但美方對此表示相當擔心，認為中國大使館距離英國關鍵基礎設施，包括銀行與政府機構太近，恐有資安疑慮。這顯示美中除了貿易紛爭外，還有很多結構性衝突，但各界擔心若美中談崩，恐對世界經濟有重大影響。

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