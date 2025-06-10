川普稱中國不容易對付！美中貿易談判周二繼續

彭博引述一位美國官員的說法報導，美中貿易談判將延續至第二天，雙方正尋求緩解在科技產品與稀土元素貿易方面的緊張局勢。

雙方代表在倫敦蘭卡斯特府結束首日談判，這場歷時逾六小時會談於倫敦時間晚上8時左右結束。他們將於周二上午十時再次會面。

川普周一在白宮對記者說道：「我們與中國的進展順利。中國並不容易對付。我目前收到的都是正面消息。」

美方代表團由財政部長貝森特領銜，商務部長盧特尼克及貿易代表葛里爾共同與會。曾任Cantor Fitzgerald執行長的盧特尼克出席，凸顯出口管制議題在此次談判中的關鍵地位。

貝森特在倫敦說，雙方進行了一場「良好的會晤」，盧特尼克則形容此次磋商「成果豐碩」。

中方代表團由副總理何立峰帶領，他離場時沒有向媒體發表任何評論。

美國釋出訊號，願意鬆綁對部分科技產品出口的限制，交換中國放寬對稀土出口限制的保證。

根據知情人士，川普政府準備撤銷近期針對晶片設計軟體、噴射引擎零件、化學品和核能材料所實施的一系列管制措施。其中多項行動是過去幾周美中緊張升溫之際採取的。

川普對於解除出口限制的態度有所保留，當記者詢問相關可能性時，他僅回應「再看看」。他持續聲稱「中國多年前就一直在剝削美國」，但也說：「我們希望開放中國市場。」

白宮國家經濟委員會主席哈塞特周一稍早接受CNBC訪問時表示，川普政府預期「在倫敦達成協議後」，美國將放寬各項出口管制，中國也將「大量釋出」稀土。

哈塞特的發言是美方迄今為止釋出最明確的讓步訊號，顯示美國願意做出這樣的讓步，雖然他補充，輝達（Nvidia）用於驅動人工智慧運算最尖端晶片的出口限制，不在鬆綁之列。

哈塞特明確表示：「我所指的（放寬限制）並不是那些非常非常高階的輝達產品。」他特別強調，用於訓練AI服務的輝達H2O晶片仍將維持管制，「我談的是對其他半導體實施的出口管制，那些對中國也非常重要。」