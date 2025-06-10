聽新聞
0:00 / 0:00
何立峰訪英國 美方主動選在倫敦談判
美國總統川普與中國國家主席習近平日前通話後，美中團隊九日起在英國倫敦進行新一輪經貿磋商。英國天空新聞網報導，這次是美國探詢英國是否可作為會議地點。
報導說，川普政府主動聯繫英國，探詢英國是否可作為這次貿易談判的舉辦地。報導表示，除了地理優勢，英中關係目前正處於「重啟」階段，相對於布魯塞爾或其他歐盟城市，倫敦是更為合適的選擇。
中國外交部日前宣布，國務院副總理何立峰八日至十三日訪問英國。路透八日引述英國官方消息人士透露，英國財政大臣里夫斯將與何立峰舉行雙邊會議。
部分分析家認為，美方可能是配合何立峰訪英行程，派財長貝森特等官員赴倫敦與中方談判。
中共官媒ＣＧＴＮ指出，這次選擇英國會談，是因英國與大陸關係在近期出現重啟跡象，而英國與美國儘管有貿易糾紛，但特殊關係仍穩固。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言