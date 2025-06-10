何立峰訪英國 美方主動選在倫敦談判

美國總統川普與中國國家主席習近平日前通話後，美中團隊九日起在英國倫敦進行新一輪經貿磋商。英國天空新聞網報導，這次是美國探詢英國是否可作為會議地點。

報導說，川普政府主動聯繫英國，探詢英國是否可作為這次貿易談判的舉辦地。報導表示，除了地理優勢，英中關係目前正處於「重啟」階段，相對於布魯塞爾或其他歐盟城市，倫敦是更為合適的選擇。

中國外交部日前宣布，國務院副總理何立峰八日至十三日訪問英國。路透八日引述英國官方消息人士透露，英國財政大臣里夫斯將與何立峰舉行雙邊會議。

部分分析家認為，美方可能是配合何立峰訪英行程，派財長貝森特等官員赴倫敦與中方談判。

美中9日起在英國倫敦進行新一輪經貿磋商，會談前，中國大陸副總理何立峰（右）與美國財政部長貝森特握手。 （新華社）

中共官媒ＣＧＴＮ指出，這次選擇英國會談，是因英國與大陸關係在近期出現重啟跡象，而英國與美國儘管有貿易糾紛，但特殊關係仍穩固。