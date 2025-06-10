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恐砸840萬個工作…數十家跨國企業聯手勸川普 想擋下加稅條款

聯合報／ 編譯季晶晶劉忠勇／綜合報導

數十家全球最大型跨國企業的高階主管本周將親赴華府遊說，阻擋川普政府提出的外資加稅政策。美國企業也呼籲華府調降對越南關稅，因為越南已成為「中國加一」布局的關鍵生產基地。

金融時報報導，川普提出的「又大又美」減稅預算案包藏的第八九九條款若通過，美國將可以對被認定實施「懲罰性稅收政策」國家的企業和投資人課徵額外稅負。這引發了跨國企業強烈反彈。

由殼牌、豐田、LVMH在內近二百家公司組成的全球商業聯盟（GBA）警告，八九九條款恐將危及他們在美提供的八四○萬個工作，GBA旗下七十家成員公司代表本周將會晤美國國會議員。代表滙豐、瑞銀、三菱日聯金融等大銀行的國際銀行家協會（IIB）也警告，條款若通過將抑制外資流入，擾亂金融市場。

「又大又美」法案已獲眾院通過，送交參院審議。目前參院已出現廢除或修改八九九條款聲浪。八九九條款可能讓外國投資人美股股息和部分公司債的利息稅負在四年內每年遞增百分之五，主權財富基金的美股投資也將失去現行免稅優惠。

無黨派聯合稅收委員會估計，該條款可讓美國在未來十年增加一一六○億美元稅收。但反對者指出，此舉可能引發他國報復性修法。

另外，代表蘋果越南子公司等企業的河內美國商會指出，對越南課徵高關稅，恐和美國在東南亞「去中國化」的戰略利益相悖。該商會致函美國和越南政府表示：「我們敦促美國政府把這項貿易赤字趨勢，視為川普總統第一任成功在印太地區分散供應鏈的證據。我們呼籲美方，避免對這種符合自身政策目標的結果採取報復性關稅措施。」

川普第一任期對大陸發動貿易戰後，製造商紛紛轉進越南，包括蘋果、英特爾和耐吉等美企，越南也因此受惠。在產能轉移帶動之下，越南對美貿易順差去年突破一二五○億美元，僅次於中國大陸和墨西哥。川普政府四月對越南商品加徵高達百分之四十六關稅，稅率僅次於中國大陸，隨後暫緩實施，待雙邊展開談判。

關稅 越南 貿易赤字 稅收 川普 外資 又大又美 供應鏈

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